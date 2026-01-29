NBA／預期湖人不會有大交易 洛時：鎖定獨行俠馬歇爾等4人
湖人隊本季28勝18敗，暫居西區第5，只領先第7的太陽隊半場勝差。《洛杉磯時報》專欄指出，湖人交易大限前不會有大動作，已鎖定多名綠葉型球員作為目標。
洛時指出，湖人不會去交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），和湖人傳出交易傳聞的球員包含獨行俠隊前鋒馬歇爾（Naji Marshall）、騎士隊前鋒杭特（De'Andre Hunter）、灰狼隊雙能衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）及國王隊後場大鎖艾利斯（Keon Ellis）。
鵜鶘隊前鋒墨菲（Troy Murphy III）和瓊斯（Herbert Jones）是湖人曾展現興趣的對象，很多球隊都想要他們，但鵜鶘開價太高，各隊都在等截止日前是否會降價。
洛時提到，想達成上述任何交易，八村壘約1800萬美元的到期合約，經常被點名能送走。八村壘近期表現出色提高交易價值，但他是湖人非常重要的一員。
湖人較少使用的後衛肯奈特（Dalton Knecht）也是湖人願意交易的球員之一，可能還會搭配選秀權一起送出，幫助交易成形。
