NBA／讚溫班亞瑪持續進化 杜蘭特：他的比賽直覺不斷提升

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

馬刺今天在作客火箭主場的賽事中，在上半場一度領先到雙位數的情況下，下半場卻因為馬刺防守陣型的改變，遭到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍封鎖攻勢，包括第四節僅拿下13分，最終遭逆轉吞敗，賽後火箭明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也大讚溫班亞瑪的表現，直呼他仍持續在進化。

溫班亞瑪在今天與火箭之戰全場15投8中拿下28分，其中包括罰球15罰12中，造成火箭在防守端相當大的麻煩，加上他另外有16籃板、5阻攻、2抄截的演出，下半場更在馬刺防守陣行調整後，展現十足禁區嚇阻力，成為馬刺能夠逆轉火箭的關鍵。

談到成功領軍逆轉火箭，溫班亞瑪說：「是我們率先打出了氣勢，這種氣勢是會傳染的，我們需要放大這種能量，這是我們贏下比賽的關鍵，在每個回合裡我們都會率先出擊。」

而杜蘭特也直言，馬刺在第三節改變了文班亞瑪的防守位置，讓他在場上不斷遊走甚至是對位湯普森（Amen Thompson），確實打亂了火箭得節奏，「我認為第三節是整場比賽的關鍵，當時他已經領到四次犯規，但馬刺隨即作對他出調整，打亂了我們的節奏，你必須稱讚他們的即時應變。」

談到溫班亞瑪的個人表現時，杜蘭特也說：「他的跳投、比賽直覺和基本功都不斷在進步，在他的生涯中都將面臨身體的激烈對抗防守以及包夾，這將能幫助他不斷突破。今晚他的策略很明確，就是想要站上罰球線，他不斷攻擊自己的優勢點，這幫助他找回狀態，同時也削弱了我們在防守端的侵略性和對抗強度。」

