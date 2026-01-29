NBA／騎士小將為聲援米契爾言論致歉 詹姆斯：不用拿當年跟現今比

湖人隊詹姆斯（LeBron James）今天進行個人本季首度在騎士隊主場的首場賽事，而騎士球團也在首節播放影片向詹姆斯致敬，讓他一度看到熱淚盈眶，不過對於騎士小將泰森（Jaylon Tyson）在球隊贏球後喊話，現在的克里夫蘭已經是米契爾（Donovan Mitchell）的城市，一度引發爭議，詹姆斯也在受訪時表示，不會拿現在的騎士與過去自己所在的騎士做比較。

邁入生涯第23個賽季的詹姆斯，本季首度回到家鄉出戰騎士，不僅自己受到騎士球團播放影片致敬，連兒子布朗尼（Bronny James）都受到騎士球迷的熱烈歡迎，在末節完成單手灌籃後引發全場的熱烈歡呼，而本場比賽詹姆斯的母親也親自到場觀賽。

談到今天回到生涯起點的騎士主場出賽，詹姆斯坦言，現在每前往一座球場出賽自己都會特別珍惜，因為都可能是他在這座球場的最後一戰，尤其自己在騎士主場留下很多難忘的回憶，讓他充滿感激，「今天我的母親也在現場，他能同時看到自己的兒子和孫子在NBA賽場上打中，我簡直不敢相信這是真的，真的太酷、太不真實了。」

談到首節在觀看致敬影片時一度情緒激動，詹姆斯直言並沒有想到自己會這樣，這確實讓他想起了在這邊很多美好的時刻，但現階段自己也還沒有考慮過舉辦巡迴告別儀式，「當我抬頭看向大螢幕時，很多畫面彷彿就發生在昨天，當時我們以不被看好的一方去挑戰活塞，最終贏下系列賽，還挺進了總冠軍賽，一切歷歷在目。」

而今天騎士在贏球後，騎士小將泰森卻在受訪時表示，「克里夫蘭現在是屬於米契爾的城市，即使詹姆斯曾為這座城市帶來很多東西，但現在這座城市屬於米契爾了。」

這番言論也引發外界批評，並認為是對詹姆斯的不敬，這也讓泰森趕緊致歉並補充，「我絕沒有任何不敬或是越界，詹姆斯是史上最偉大的球員之一，也因為他我從小就是騎士球迷，我並沒有要抹殺他的歷史地位，只是想讓米契爾得到他應該有的讚譽，這才是我的主要目的，如果我因此冒犯了誰，那我必須致歉。」

至於詹姆斯在面對類似問題時，則強調並不希望拿現在的騎士被拿來與當年他所在的騎士做比較，「我們現在的風格和以前完全不同，比賽方式也完全不同，絕對不能拿我們跟他們做比較，我認為這樣對涉及這些的所有人都不公平。」