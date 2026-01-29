NBA／本季是否復出還在等決定 泰托姆：要考慮的事很多

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）在因傷缺席本賽季至今所有賽事後，近期被拍到復原進度超前且已參與完整練習後，也傳出他可望在季末復出的消息，而他本人在今天受訪時則表示，目前還沒有做出最終決定，因為還有很多事情需要考慮。

泰托姆上賽季季後賽發生阿基里斯腱撕裂傷勢，本季原傳出將無法出賽，不過隨著復原進度的超前，上周他更進行了完整的訓練並不斷提升個人訓練量，讓不少專家臆測，泰托姆有望在賽季末段歸隊，幫助塞爾蒂克衝擊季後賽。

不過泰托姆在今天被問及是否於本季復出一事時也透露，自己確實還在等待一個決定，因為他希望自己能有一次徹底的康復，所以還有很多面向需要考慮。

塞爾蒂克本季在泰托姆缺陣的情況下，陣容上也出現不小的變動，讓他們在開季一度陷入低潮，不過在布朗（Jaylen Brown）打出MVP級表現的領軍下，塞爾蒂克新陣容也逐漸步上軌道，戰績也衝上29勝18敗宅名東區第2名，不過要想在季後賽更進一步，泰托姆能否回歸將是一大關鍵。