NBA／溫班亞瑪28分16籃板5阻攻 馬刺末節鎖死火箭逆轉勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪(中)。 美聯社
過去6戰5勝的火箭隊，今天在主場迎戰「黑衫軍」馬刺隊，儘管上半場打完還保有8分領先，但下半場馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有攻有守的精彩表現下，在第四節逆轉戰局，甚至一口氣領先到15分，最終馬刺也以111：99勝出。

馬刺與火箭日前才剛在火箭主場交手，該場比賽馬刺首節就取得雙位數領先，卻因為末節進攻熄火只拿下14分，讓火箭逆轉取勝，而今天逆轉戲碼再度上演，但苦主卻成為了火箭。

火箭今天上半場就火力全開，尤其是近況火熱的杜蘭特前兩節就攻下13分，搭配禁區大將森根（Alperen Sengun）也有14分進帳，火箭一度取得雙位數領先。

不過易籃後，馬刺在溫班亞瑪領軍下展開反撲，他不僅在進攻端頻頻撕裂火箭防線，還在防守端發揮強大嚇阻力，帶領馬刺第三節打完追到僅剩2分差距。

第四節初馬刺延續反撲，由溫班亞瑪領軍打出一波13：2的攻勢逆轉戰局，溫班亞瑪一人就包辦其中9分，而火箭不但未能展開反擊，還持續無法突破馬刺防線，最終單節僅拿下13分，創下球隊賽季單節得分第二低的紀錄，讓馬刺以12分差距帶走勝利。

馬刺溫班亞瑪今天攻下28分、16籃板、5阻攻，本季第6度繳出單場25分、10戰籃板、5阻攻的數據，聯盟其他球員本季合計也僅有4次，至於福克斯（De'Aaron Fox）與卡瑟爾（Stephon Castle）也分別有18分、8助攻與16分、6助攻演出。

球員照片
Kevin Durant
位置 前鋒
得分 26.4
籃板 5.52
助攻 4.5
抄截 0.71

2025-2026賽季

火箭則以湯普森（Amen Thompson）25分最佳，杜蘭特24分，森根下半場則是受限於馬刺防守只拿下4分，全場進帳18分。

