NBA／格林得分掛鴨蛋沒差！勇士三分雨狂轟140分輕取爵士

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(右)。 美聯社
柯瑞(右)。 美聯社

勇士隊今天作客爵士隊主場，全員皆兵且外線火力凶猛，8人得分上雙，合力砍進23顆三分球，終場以140：124拿下勝利。

爵士背靠背出賽，雖主力馬卡南（Lauri Markkanen）和喬治（Keyonte George）都有上場，但勇士半場就以48.4%命中率狂轟15記三分彈，取得13分領先。

第三節勇士最多領先22分，但爵士本節尾聲打出11：2攻勢，重回競爭行列。不過爵士末節陷入得分荒，勇士打出20：2兇猛攻勢，奠定比賽勝基。

勇士全隊8人得分上雙，當家球星柯瑞（Stephen Curry）砍下最高的27分，穆迪（Moses Moody）得到26分全隊次高，老將格林（Draymond Green）外線6中0，得分掛鴨蛋。

爵士7名球員得分上雙，森薩博（Brice Sensabaugh）的22分是全隊最高。

勇士 爵士 Stephen Curry

