快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／火箭傳壞消息！「水行俠」動刀治療左腳踝賽季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭隊「水行俠」亞當斯賽季報銷。 美聯社
火箭隊「水行俠」亞當斯賽季報銷。 美聯社

火箭隊傳出壞消息，「水行俠」亞當斯（Steven Adams）接受左腳踝手術，確定本季報銷，目前火箭陣中只剩森根（Alperen Sengun）和卡佩拉（Clint Capela）兩名長人。

火箭19日面對鵜鶘隊、第4節剩9分50秒時，亞當斯防守威廉森（Zion Williamson），起跳落地後，倒地不起。先前報導指出例行賽無法回歸，如今則是確定賽季報銷。

亞當斯本季出賽32場，平均上場22.8分鐘就能拿摘下8.6個籃板，其中4.5個是進攻籃板。火箭今年進攻籃板率40.6%，高居聯盟第1，第2名是活塞隊的35.9%。進攻籃板是火箭目前能28勝16敗、高居西區第4的主因之一。

亞當斯受傷後，火箭可能讓前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）偶爾客串中鋒角色，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也有扮演小球中鋒的經驗。《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）日前也指出，火箭可能在交易大限前補強中鋒和控衛。

火箭 Steven Adams

相關新聞

NBA／詹姆斯返鄉出賽一度落淚 騎士卻不留情大勝湖人30分

湖人隊在今天作客騎士隊主場，也是邁入生涯第23個賽季的詹姆斯（LeBron James）本季首次回到家鄉出賽，在首節播放...

NBA／準備告別密爾瓦基！ESPN：字母哥告知公鹿該分手了

運動頻道ESPN今天報導，隨著2月5日交易截止日臨近，美國職籃NBA公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）正準備告別密爾瓦基。

NBA／傳11隊想交易字母哥！薪資專家分析勇士籌碼優勢最大

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）即將與公鹿隊透過交易分道揚鑣，傳出熱火、灰狼、尼克和勇士隊都會認真追

NBA／火箭傳壞消息！「水行俠」動刀治療左腳踝賽季報銷

火箭隊傳出壞消息，「水行俠」亞當斯（Steven Adams）接受左腳踝手術，確定本季報銷，目前火箭陣中只剩森根（Alperen Sengun）和卡佩拉（Clint Capela）兩名長人。 火

NBA／騎士播放2007年東決影片致敬 詹皇也忍不住哭了

湖人隊在今天作客騎士隊主場，在首節比賽進行到剩下7分多鐘暫停時，騎士球團也特別播放了詹姆斯（LeBron James）在...

NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季因阿基里斯腱撕裂無法出賽，他近期在節目中談起2024年巴黎奧運趣事，哈利伯頓透露，當教練團提到「不可能所有人都獲得大量上場時間」時，他便逐漸發

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。