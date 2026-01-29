NBA／火箭傳壞消息！「水行俠」動刀治療左腳踝賽季報銷

火箭隊傳出壞消息，「水行俠」亞當斯（Steven Adams）接受左腳踝手術，確定本季報銷，目前火箭陣中只剩森根（Alperen Sengun）和卡佩拉（Clint Capela）兩名長人。

火箭19日面對鵜鶘隊、第4節剩9分50秒時，亞當斯防守威廉森（Zion Williamson），起跳落地後，倒地不起。先前報導指出例行賽無法回歸，如今則是確定賽季報銷。

亞當斯本季出賽32場，平均上場22.8分鐘就能拿摘下8.6個籃板，其中4.5個是進攻籃板。火箭今年進攻籃板率40.6%，高居聯盟第1，第2名是活塞隊的35.9%。進攻籃板是火箭目前能28勝16敗、高居西區第4的主因之一。

亞當斯受傷後，火箭可能讓前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）偶爾客串中鋒角色，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也有扮演小球中鋒的經驗。《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）日前也指出，火箭可能在交易大限前補強中鋒和控衛。