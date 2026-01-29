快訊

NBA／詹姆斯返鄉出賽一度落淚 騎士卻不留情大勝湖人30分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯重返克里夫蘭之夜，湖人卻吞30分慘敗。 路透
詹姆斯重返克里夫蘭之夜，湖人卻吞30分慘敗。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 22.4
籃板 6
助攻 6.7
抄截 1.07

2025-2026賽季

湖人隊在今天作客騎士隊主場，也是邁入生涯第23個賽季的詹姆斯（LeBron James）本季首次回到家鄉出賽，在首節播放致敬影片時詹姆斯也一度被拍下落淚畫面，不過比賽過程中騎士諸將卻是毫不留情，在6人得分上雙，其中米契爾（Donovan Mitchell）只打29分鐘就進帳25分領軍下，以129：99大勝湖人。

2003年選秀會以救世主姿態降臨在家鄉球隊騎士的詹姆斯，生涯曾兩度為騎士效力合計11個賽季，並在2016年帶領騎士奪下隊史首冠，讓他對於騎士一直有一股難以割捨的情懷，儘管在2018年以自由球員身分轉戰湖人，但詹姆斯每次回到騎士主場出賽總是能受到球迷熱烈歡迎。

在本季首度作客騎士主場的賽事中，詹姆斯也在首節暫停時獲得騎士球團播放2007年東區冠軍賽精彩片段致敬，讓詹姆斯一度看得熱淚盈眶，頻頻以球衣和毛巾拭淚，不過比賽過程中騎士諸將卻絲毫不留情面，上半場打完騎士在保有2分領先的情況下，易籃後卻是外線火力全開，單節狂轟7記三分球拿下42分，一口氣拉開差距。

第四節在比分差距持續擴大的情況下，湖人也將詹姆斯等主力換下場，甚至在騎士球迷高呼布朗尼（Bronny James）的名字後，湖人也將布朗尼給換上球場，而他也有一次單手爆扣的演出，讓騎士球迷也為他激動歡呼，不過最終湖人仍是以30分差距敗下陣來。

球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 33.8
籃板 7.78
助攻 8.8
抄截 1.54

2025-2026賽季

騎士今天以米契爾攻下25分最佳，泰森（Jaylon Tyson）20分、杭特（De'Andre Hunter）19分；至於湖人則以首節一度扭傷的唐西奇（Luka Doncic）拿下29分最佳，詹姆斯11分、5助攻，而他也在本場比賽成為聯盟史上首位出賽超過6萬分鐘的球員，再創一難以超越的高標紀錄。

騎士 湖人 LeBron James Luka Doncic Donovan Mitchell

湖人隊在今天作客騎士隊主場，也是邁入生涯第23個賽季的詹姆斯（LeBron James）本季首次回到家鄉出賽，在首節播放...

