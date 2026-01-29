快訊

NBA／騎士播放2007年東決影片致敬 「詹皇」也忍不住哭了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯。 路透
湖人隊在今天作客騎士隊主場，在首節比賽進行到剩下7分多鐘暫停時，騎士球團也特別播放了詹姆斯（LeBron James）在2007年東區冠軍賽率隊迎戰活塞隊的精彩片段，讓詹姆斯一度看得熱淚盈眶。

本賽季迎接創紀錄生涯第23個賽季的詹姆斯，是否會在賽季後退休一直是球迷討論的話題，而今天也是他本季首度回到家鄉同時也是職業生涯的起點騎士主場出賽，讓41歲的詹姆斯在賽前就有相當多的情緒。

而當比賽進行到第一節剩下7分多鐘時，騎士球團也在暫停時特別播放過去詹姆斯率領騎士在2007年東區冠軍賽迎戰活塞的影片，讓詹姆斯一度看得熱淚盈眶，頻頻用毛巾拭淚。該場比賽騎士在經過兩度延長後，於詹姆斯攻下48分、9籃板、7次助攻領軍下贏球，最終騎士也在該系列賽淘汰活塞，隊史首度闖進到總冠軍賽。

詹姆斯生涯曾兩度為騎士隊效力共計11個賽季，並在2016年代領騎士奪下隊史首冠，2018年他則以自由球員身分加盟湖人。

