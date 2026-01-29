NBA／傳11隊想交易字母哥！薪資專家分析勇士籌碼優勢最大

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）即將與公鹿隊透過交易分道揚鑣，傳出熱火、灰狼、尼克和勇士隊都會認真追求，其中勇士被多家外媒視為最熱門下家。

多位美國記者都指出勇士將積極追求字母哥，資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，公鹿正追求當年雷霆送走喬治（Paul George），換回亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和多枚首輪選秀權的模式。查拉尼亞也提到，公鹿想拿到頂級年輕球員和大量選秀權。

溫德霍斯特認為，公鹿不該優先考慮換回「立刻幫助贏球」的球員，要重視未來選秀權，才能盡快重建，勇士能提出最具吸引力的包裹，「勇士會跳到名單最前面，因為在能直接和公鹿一對一交易的球隊裡，他們手握所有的未來選秀權。他們可以全拿出來交易，包含4個首輪籤和互換權。柯瑞（Stephen Curry）還在陣中，他們確實急需另一位超級球星。」

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，11支追求字母哥的球隊當中，勇士和活塞是難度最低的球隊，勇士如果要交易，年薪5410萬美元且賽季報銷的巴特勒（Jimmy Butler）一定要被放進交易包裹中。

馬克斯分析，除巴特勒外，勇士還可以放進庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、最多4個首輪選秀權和3個首輪選秀權互換權。若把庫明加放進交易，公鹿為了配平薪資，必須送出波提斯（Bobby Portis）或庫茲瑪（Kyle Kuzma）其中一人。

勇士 公鹿 Giannis Antetokounmpo 字母哥

