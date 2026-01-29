NBA／交易截止日將至 ESPN：字母哥準備離開公鹿

中央社／ 密爾瓦基28日綜合外電報導
公鹿球星「字母哥」安戴托昆波。 法新社
公鹿球星「字母哥」安戴托昆波。 法新社

運動頻道ESPN今天報導，隨著2月5日交易截止日臨近，美國職籃NBA公鹿球星「字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）正準備告別密爾瓦基。

據報導，多支球隊已向這位兩屆最有價值球員（MVP）提出「積極報價」，而密爾瓦基公鹿也開始考慮這些提案。

聯盟消息人士向ESPN確認，31歲的字母哥過去幾個月一直告訴球隊，效力12個賽季之後，他認為雙方分道揚鑣的時刻已經到來。

公鹿昨晚122比139敗給費城76人，戰績跌至18勝27敗，正走向2015-16賽季以來首次無緣季後賽的局面。

字母哥23日右小腿拉傷，預計將缺陣4到6週，本賽季他30場先發平均每場貢獻28分、10籃板和5.6助攻。

這位9次入選明星賽的球員2021年帶領公鹿贏得50年來隊史首座NBA冠軍，目前也是隊史多項紀錄保持人，包括出場次數（889）、得分（2萬1377分）、籃板（8831）、助攻（4456）和阻攻（1086）。

NBA／交易截止日將至 ESPN：字母哥準備離開公鹿

