快訊

請假超過一年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓（右）與詹姆斯（左）為巴黎奧運美國隊成員。 路透社
哈利伯頓（右）與詹姆斯（左）為巴黎奧運美國隊成員。 路透社

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季因阿基里斯腱撕裂無法出賽，他近期在節目中談起2024年巴黎奧運趣事，哈利伯頓透露，當教練團提到「不可能所有人都獲得大量上場時間」時，他便逐漸發現，自己可能就是那個打不到球的人。

哈利伯頓先前在Podcast節目《Mind the Game》中，成為奈許（Steve Nash）的代班主持人，與主持人詹姆斯（LeBron James）－也是他的奧運隊友，一同聊起巴黎奧運的趣事，在美國驚險奪金的過程中，哈利伯頓僅出賽三場，總共上場26分鐘、攻下8分皆為全隊最少。

哈利伯頓在美國成功奪金後，曾幽默發文自嘲，笑說自己分組報告什麼都沒做，卻還是拿了A。

哈利伯頓回憶起一場球隊會議，內容主要是說「不可能讓12個人都能上場」他說：「教練柯爾（Steve Kerr）說不是每個人都能打，隨後詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）接連發表看法，我便開始思考他們到底在說誰？」

哈利伯頓接著說：「我開始環顧周遭，心想：『他們不是在說他』、『也不是在說他』，最後發現原來是在說我。」哈利伯頓還原當時的內心戲，直呼：「完了，結束了，我在這裡根本不會有上場時間。」這個小故事也逗得詹姆斯開懷大笑。

溜馬 哈利伯頓 詹姆斯 巴黎奧運

相關新聞

NBA／末節「大場面」5人吞T！太陽3主力缺陣仍險勝籃網

太陽今天主場迎戰籃網隊，後場因傷兵人手短缺，末節雙方爆發肢體衝突，共5人吞技術犯規，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）關鍵時刻單打得分，太陽才以106：102險勝。 太陽主力後衛布克（D

NBA／喬治32分、三巨頭飆83分 76人大勝公鹿勝場已超越上季

76人隊今天在主場出戰公鹿隊，在公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣的情況下，76人...

NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季因阿基里斯腱撕裂無法出賽，他近期在節目中談起2024年巴黎奧運趣事，哈利伯頓透露，當教練團提到「不可能所有人都獲得大量上場時間」時，他便逐漸發

NBA／雷霆多特怒扯鵜鶘新秀球衣 SGA：典型的小衝突

雷霆隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，比賽結束槍響前，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）氣到拉住鵜鶘新秀費爾斯（Jeremiah Fears）衣服，作勢要打架。對此，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gi

NBA／雙槍墨菲、瓊斯成搶手貨 鵜鶘開4首輪「貝恩等級」報價

鵜鶘雙槍墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）成為交易市場熱門人選，但球團始終表態拒絕交易，NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，若想讓鵜鶘願意發動交易，

NBA／約柯奇復出至少再等一周 恐喪失MVP票選資格

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania），金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）因膝傷預計將再缺陣至少一周，這將使他的缺賽場次超過17場，因此這位三屆MVP得主本季恐無緣角

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。