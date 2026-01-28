NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季因阿基里斯腱撕裂無法出賽，他近期在節目中談起2024年巴黎奧運趣事，哈利伯頓透露，當教練團提到「不可能所有人都獲得大量上場時間」時，他便逐漸發現，自己可能就是那個打不到球的人。

哈利伯頓先前在Podcast節目《Mind the Game》中，成為奈許（Steve Nash）的代班主持人，與主持人詹姆斯（LeBron James）－也是他的奧運隊友，一同聊起巴黎奧運的趣事，在美國驚險奪金的過程中，哈利伯頓僅出賽三場，總共上場26分鐘、攻下8分皆為全隊最少。

哈利伯頓在美國成功奪金後，曾幽默發文自嘲，笑說自己分組報告什麼都沒做，卻還是拿了A。

When you ain’t do nun on the group project and still get an A🏅 pic.twitter.com/xpshYZhMyA — Tyrese Haliburton (@Hali) 2024年8月10日

哈利伯頓回憶起一場球隊會議，內容主要是說「不可能讓12個人都能上場」他說：「教練柯爾（Steve Kerr）說不是每個人都能打，隨後詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）接連發表看法，我便開始思考他們到底在說誰？」

哈利伯頓接著說：「我開始環顧周遭，心想：『他們不是在說他』、『也不是在說他』，最後發現原來是在說我。」哈利伯頓還原當時的內心戲，直呼：「完了，結束了，我在這裡根本不會有上場時間。」這個小故事也逗得詹姆斯開懷大笑。