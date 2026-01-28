NBA／雷霆多特怒扯鵜鶘新秀球衣 SGA：典型的小衝突
雷霆隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，比賽結束槍響前，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）氣到拉住鵜鶘新秀費爾斯（Jeremiah Fears）衣服，作勢要打架。對此，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示，這只是小衝突。
比賽最後關頭雷霆領先9分大勢底定，鵜鶘費爾斯搶到進攻籃板，想拿分被多特阻擋，多特隨後出手推費爾斯，兩人互抓住球衣推擠，場面瞬間失控，雙方球員和教練衝上場形成混亂的畫面，所幸沒有進一步肢體衝突。
亞歷山大賽後受訪時透露，「我投進最後2顆罰球後，就聽到他們在那邊嘴來嘴去，結果一轉頭，就看到兩個人面對面對峙。不過我想也沒有那麼誇張，就是典型的籃球場小衝突。」
雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）認為衝突早就埋下導火線，他提到，「如果那一球多特真的犯規，那就該吹，因為沒吹，哨聲響起後，裁判才完全壓不住場面。」
taking "0 Fears" literally by stepping to Lu Dortpic.twitter.com/QxdULOp6cc— Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 28, 2026
