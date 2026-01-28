NBA／雙槍墨菲、瓊斯成搶手貨 鵜鶘開4首輪「貝恩等級」報價

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘雙槍墨菲（右）與瓊斯（左）。 美聯社

鵜鶘雙槍墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）成為交易市場熱門人選，但球團始終表態拒絕交易，NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，若想讓鵜鶘願意發動交易，必須開出「貝恩（Desmond Bane）」等級的報價，這代表若想得到兩名優質側翼其一，可能得花到四枚首輪籤。

史坦在專欄中寫道：「要讓鵜鶘改變不願交易墨菲與瓊斯的立場，需要什麼條件？據了解鵜鶘想要一份類似貝恩的交易報價。」去年休賽季，魔術為向灰熊交易貝恩，一共送出四個未來首輪權，加上一個首輪互換權，還有凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和安東尼（Cole Anthony）。

聯盟多支球隊認為鵜鶘有底氣喊出相同級別報價，因為墨菲和瓊斯都是市場上最炙手可熱的頂級側翼之一，瓊斯被視為年度最佳防守陣容等級的球員；墨菲本季場均貢獻21.9分、6.0籃板、3.7助攻與1.6抄截，所有數據皆為生涯新高。

在2月5日交易截止日前，是否有球隊願意掏空大量未來資產，只為換回墨菲或瓊斯其中一人，備受關注。

