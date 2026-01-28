MLB／道奇貝茲將出席NBA明星周 擔任名人賽總教練
美國職棒道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）日前與NBA球星保羅（Chris Paul）單挑籃球影片曝光，引發球迷們討論。如今他確定參加NBA明星周，擔任名人賽總教練。
NBA每年都會在明星賽前2天舉行名人賽，邀請音樂人、演員、實況主和其他領域的職業運動員同場較勁。今年將邀請貝茲擔任總教練，完整球員名單尚未公布。
比賽將在美國時間2月13日，於洛杉磯起亞論壇球場登場。明星賽正賽則是在洛杉磯快艇隊主場Intuit Dome進行。
貝茲身高175公分，與職業籃球員相比偏矮，但他擁有優異運動能力，高中曾參加籃球校隊還能空接灌籃，他對美式足球和保齡球也略有研究。
Mookie’s latest sidequest is hooping with Chris Paul— Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 31, 2025
(via @bellikemike) pic.twitter.com/X5ROjphzJX
