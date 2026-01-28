NBA／約柯奇復出至少再等一周 恐喪失MVP票選資格

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania），金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）因膝傷預計將再缺陣至少一周，這將使他的缺賽場次超過17場，因此這位三屆MVP得主本季恐無緣角逐年度獎項。

約柯奇在去年12月底遭遇左膝過度伸展傷勢，仍需大約一周才能回歸，本季累積已缺席14場比賽，而聯盟規定球員每季最多只能缺席17場比賽，才能保有角逐年度獎項的資格。金塊這周有四場比賽，意味著約柯奇只要本周完全沒有出賽，就會正式喪失年度獎項的評選資格。

在受傷前，這位曾三度獲得年度最有價值球員的聯盟巨星再次打出歷史級賽季，場均繳出29.6分、12.2籃板、11.0助攻的大三元成績。不過少了約柯奇的金塊戰績依舊強勢，目前以31勝16敗暫居西區第三。