NBA／「戰神」艾佛森被炎上！網曝「惡劣對待」澳洲癌童行為

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）最近在澳洲參加公益活動，但被指控對癌症病童表現冷漠，引發許多澳洲網友不滿，澳洲傳奇中鋒波加特（Andrew Bogut）也發文痛批此事。

社群平台Reddit上有自稱家屬的網友指出，艾佛森原本被安排在墨爾本一家知名車商，與12名正在對抗癌症的孩子見面，這場活動由一家非營利組織共同主辦。不過艾佛森對這項行程敷衍，據傳是因為「當天心情不好」。

家屬指控，活動原定10：45開始，艾佛森卻一直待在錄音室錄Podcast，直到12：30。後來孩子們被帶上樓，艾佛森拒絕家長入內，拒簽任何球衣，全程未對病童說一句話，合照時還雙手插口袋面無表情，不願與孩子們互動。

波加特發文未指名道姓，但被推測就是在罵艾佛森，他寫道：「某現役或前NBA球員在澳洲巡迴，但他對人的方式很惡劣，完全沒履行應盡的義務」、「絕對是個爛人，沒有任何藉口，認識這家人的人，請與我們聯絡。」

艾佛森尚未對爭議做出回應，事實上，這不是艾佛森此次澳洲行唯一爭議，上周五他臨時取消一場演講活動，到場來賓白等超過2小時。前NBA澳洲球員安斯蒂（Chris Anstey）表示，「有很棒的贊助商、還有人特地從雪梨飛來，四面八方都有人趕來，結果只有一個問題，艾佛森根本沒出現。」

值得一提的是，艾佛森3年前曾來台灣舉辦見面會，沒表演招牌的Crossover、繞場環節還快閃，被球迷痛批是「盤子見面會」。