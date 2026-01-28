NBA／談身處綠軍壓力大 泰托姆自認若效力灰熊現已有雕像

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）在節目《The Pivot》上，談到在波士頓打球需面臨巨大壓力，時常被拿來與歷代傳奇相比，泰托姆更語出驚人的說：「如果是效力曼菲斯灰熊這種球隊，我現在可能早就有自己的雕像了。」

泰托姆認為，很少有地方像波士頓乘載如此高的標準與壓力，因為球隊歷史上曾有無數偉大球員奪下總冠軍，泰托姆直言若自己效力像灰熊這樣的球隊，早就會被視為傳奇人物，他說：「以我現在的職業生涯成就，如果我是在灰熊打球，現在就已經在球場外有一座雕像了。」

泰托姆接著補充說道：「但我希望自己成為像柏德（Larry Bird）這樣的人，這裡標準很高，你不會想成為塞爾蒂克隊史中，那種很偉大卻沒有奪冠的球員。」

效力塞爾蒂克八個賽季中，泰托姆在2024年率隊奪下總冠軍，並入選六次全明星賽、獲得五次年度最佳陣容，他生涯共出賽585場，場均貢獻23.6分、7.3籃板、3.8助攻，本季因阿基里斯腱撕裂至今仍未出賽。