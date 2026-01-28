NBA／談身處綠軍壓力大 泰托姆自認若效力灰熊現已有雕像
塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）在節目《The Pivot》上，談到在波士頓打球需面臨巨大壓力，時常被拿來與歷代傳奇相比，泰托姆更語出驚人的說：「如果是效力曼菲斯灰熊這種球隊，我現在可能早就有自己的雕像了。」
泰托姆認為，很少有地方像波士頓乘載如此高的標準與壓力，因為球隊歷史上曾有無數偉大球員奪下總冠軍，泰托姆直言若自己效力像灰熊這樣的球隊，早就會被視為傳奇人物，他說：「以我現在的職業生涯成就，如果我是在灰熊打球，現在就已經在球場外有一座雕像了。」
泰托姆接著補充說道：「但我希望自己成為像柏德（Larry Bird）這樣的人，這裡標準很高，你不會想成為塞爾蒂克隊史中，那種很偉大卻沒有奪冠的球員。」
效力塞爾蒂克八個賽季中，泰托姆在2024年率隊奪下總冠軍，並入選六次全明星賽、獲得五次年度最佳陣容，他生涯共出賽585場，場均貢獻23.6分、7.3籃板、3.8助攻，本季因阿基里斯腱撕裂至今仍未出賽。
⚾ 經典賽倒數計時
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言