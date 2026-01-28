NBA／末節「大場面」5人吞T！太陽3主力缺陣仍險勝籃網

太陽今天主場迎戰籃網隊，後場因傷兵人手短缺，末節雙方爆發肢體衝突，共5人吞技術犯規，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）關鍵時刻單打得分，太陽才以106：102險勝。

太陽主力後衛布克（Devin Booker）、格林（Jalen Green）、格里斯佩（Collin Gillespie）都因傷缺陣，且團隊外線手感低迷，儘管布魯克斯（Dillon Brooks）和威廉斯（Mark Williams）得分效率極高，但始終無法拉開差距。

末節籃網打出一波16：2攻勢，反而取得4分領先。太陽靠著威廉斯三分打止血，隨後戰況越來越激烈，一波爭球過程中爆發多人混戰，籃網隊波特（Michael Porter Jr.）、曼恩（Terance Mann）和德明（Egor Demin）吞技術犯規；太陽則是艾倫和奧尼爾（Royce O'Neale），太陽獲得1次罰球，跳球決定球權。

最後關頭太陽領先2分，艾倫單打攻下2分；隨後籃網波特底角高難度三分出手落空，太陽就以4分差奪勝。

太陽團隊外線20中5，中鋒威廉斯15投13中砍進27分，全隊最佳。布魯克斯挹注26分，艾倫則有18分進帳。籃網方面，波特全場24投15中，砍進36分。