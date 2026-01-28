NBA／喬治32分、三巨頭飆83分 76人大勝公鹿勝場已超越上季

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
喬治。 路透
76人隊今天在主場出戰公鹿隊，在公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續缺陣的情況下，76人三巨頭掌控本場比賽節奏，合力拿下83分，明星前鋒喬治（Paul George）暌違一年再度有單場30分、5籃板、5助攻演出，幫助76人以139：122大勝公鹿，拿下賽季第25勝，已超越上賽季的24勝。

76人季初在雙衛馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）領軍下克服傷病問題打出佳績，近期卻在傷兵逐步歸隊後，因為陣容磨合反而陷入低潮。

不過隨著雙巨頭安比德（Joel Embiid）、喬治狀態愈來愈好，76人也逐漸步入軌道，在今天出戰公鹿的比賽中，兩人更是攜手馬克西大開殺戒，喬治攻下32分外帶5籃板、5助攻，安比德則有29分、9籃板、5助攻，馬克西22分、9助攻，三巨頭本季罕見同場開砲。

除了三巨頭的好表現外，76人年輕雙衛埃奇庫姆、麥肯（Jared McCain）也逐漸找到與三巨頭的搭配方式，今天分別有12分、7助攻、8籃板與17分演出，5人合力攻下117分，強大進攻火力讓公鹿毫無招架之力。

76人拿下這一勝後，本季已經來到25勝，超越上賽季的24勝，在東區排名第6；公鹿輸球後苦吞3連敗，過去10戰僅拿下3勝，與附加賽名額漸行漸遠。

76人 公鹿 Paul George

