NBA／4連勝騎士防線受損 上季DPOY莫布里缺陣至少1週

騎士球團今天宣布，明星前鋒莫布里（Evan Mobley）因左小腿拉傷，預計將缺陣一到三週，這是他本季第二度因相同傷勢進入傷兵名單，也讓騎士目前的連勝之旅出現變數。

莫布里在騎士昨天以114：98擊敗魔術的比賽中受傷，他在賽後感到小腿緊繃，經檢查後確認為小腿拉傷，莫布里同場完成生涯第500次阻攻，成為騎士隊史最年輕達成的球員，他本季場均貢獻2.0次阻攻，高居聯盟第二。

莫布里目前24歲，本季是他生涯第五個賽季，他在12月因小腿一級拉傷缺席了五場比賽，本季至今出賽42場，場均攻下17.9分、8.8籃板，他在上季獲選年度最佳防守球員，為騎士隊史首位獲選的球員。

騎士目前戰績28勝20敗排東區第五，目前正處一波四連勝，勝率5成83也為賽季新高，他們將在明天於主場對戰湖人，隨後展開接連五場的客場之旅。

騎士 莫布里

