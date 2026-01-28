NBA／4連勝騎士防線受損 上季DPOY莫布里缺陣至少1週
騎士球團今天宣布，明星前鋒莫布里（Evan Mobley）因左小腿拉傷，預計將缺陣一到三週，這是他本季第二度因相同傷勢進入傷兵名單，也讓騎士目前的連勝之旅出現變數。
莫布里在騎士昨天以114：98擊敗魔術的比賽中受傷，他在賽後感到小腿緊繃，經檢查後確認為小腿拉傷，莫布里同場完成生涯第500次阻攻，成為騎士隊史最年輕達成的球員，他本季場均貢獻2.0次阻攻，高居聯盟第二。
莫布里目前24歲，本季是他生涯第五個賽季，他在12月因小腿一級拉傷缺席了五場比賽，本季至今出賽42場，場均攻下17.9分、8.8籃板，他在上季獲選年度最佳防守球員，為騎士隊史首位獲選的球員。
騎士目前戰績28勝20敗排東區第五，目前正處一波四連勝，勝率5成83也為賽季新高，他們將在明天於主場對戰湖人，隨後展開接連五場的客場之旅。
⚾ 經典賽倒數計時
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言