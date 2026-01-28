NBA／把保羅「送回家」有功？快艇與總管法蘭克續約多年
快艇隊總管法蘭克（Lawrence Frank）去年12月將「控衛之神」保羅（Chris Paul）送回家，之後快艇打出15勝3敗佳績，重回競爭行列。如今傳出快艇已與法蘭克達成多年續約協議。
現年55歲的法蘭克自2017年起擔任快艇總管，任內快艇最成功的一季是2020-21賽季，當時他聘請泰隆魯（Tyronn Lue）擔任總教練，率隊打進西區決賽。據《The Athletic》今天報導法蘭克與快艇續約多年的消息，合約細節未公開，外界普遍認為是4年。
法蘭克去年爭議不斷，季前被質疑給雷納德（Kawhi Leonard）代言合約規避NBA薪資規則，聯盟仍在調查中。12月3日做出把保羅請回家的決定，名聲跌入谷底。
不過快艇自12月20日起，18場比賽贏下15場，目前以21勝24敗位居西區第10，排名有望繼續攀升。
雷納德在這段時間出賽15場，平均31.8分6.7籃板3.7助攻2.4抄截；36歲老將哈登（James Harden）場均也貢獻25.1分8.0助攻4.3籃板。
