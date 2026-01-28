快訊

年前大掃除！命理師喊家中9類「晦氣物品」快丟…恐帶衰財運

幼教缺師／低薪高工時、路徑單一 資深師點出職場困境

好暖！高雄國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

NBA／把保羅「送回家」有功？快艇與總管法蘭克續約多年

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇隊總管法蘭克(左)。 路透
快艇隊總管法蘭克(左)。 路透

快艇隊總管法蘭克（Lawrence Frank）去年12月將「控衛之神」保羅（Chris Paul）送回家，之後快艇打出15勝3敗佳績，重回競爭行列。如今傳出快艇已與法蘭克達成多年續約協議。

現年55歲的法蘭克自2017年起擔任快艇總管，任內快艇最成功的一季是2020-21賽季，當時他聘請泰隆魯（Tyronn Lue）擔任總教練，率隊打進西區決賽。據《The Athletic》今天報導法蘭克與快艇續約多年的消息，合約細節未公開，外界普遍認為是4年。

法蘭克去年爭議不斷，季前被質疑給雷納德（Kawhi Leonard）代言合約規避NBA薪資規則，聯盟仍在調查中。12月3日做出把保羅請回家的決定，名聲跌入谷底。

不過快艇自12月20日起，18場比賽贏下15場，目前以21勝24敗位居西區第10，排名有望繼續攀升。

雷納德在這段時間出賽15場，平均31.8分6.7籃板3.7助攻2.4抄截；36歲老將哈登（James Harden）場均也貢獻25.1分8.0助攻4.3籃板。

快艇

相關新聞

NBA／無視球團建議發表槍擊案意見 溫班亞瑪：我不給政治正確答案

明尼蘇達州近期傳出聯邦執法人員槍殺兩名民眾的爭議事件，引發群聚抗議，而馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wemban...

NBA／合體柯瑞？經紀人風波引爆字母哥交易猜測 傳勇士備超級大禮包

NBA休賽季尚未到來，聯盟檯面下已暗潮洶湧。隨著下一張「超級球星骨牌」可能開始鬆動，金州勇士再度被點名，成為密切關注「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）動向的潛在競逐者之

NBA／湖人海斯坦承胯下灌籃差點失敗 唐西奇：我小時候做過

湖人隊海斯（Jaxson Hayes）今天在比賽尾聲上演「胯下換手灌籃」，賽後隊友拉拉維亞吐槽姿勢不夠標準、唐西奇笑說自己小時候就做過了。 比賽時間剩3分鐘左右，湖人領先公牛12分，海斯抄球後一

NBA／塞爾蒂克播放影片致敬哈勒戴 懷特飆致勝三分球退拓荒者

日前剛結束4連勝之旅的拓荒者隊，今天作客塞爾蒂克隊主場一度落後達到23分，末節展現強大韌性追到僅剩5分差，不過塞爾蒂克懷...

NBA／雷霆已無緣平勇士73勝紀錄 比利時後衛缺陣時一勝難求

雷霆隊昨天以101：103輸給暴龍隊，苦吞本季第10敗，確定無緣追平勇士隊2016年締造的單季73勝紀錄。值得一提的是，本季比利時後衛米契爾（Ajay Mitchell）缺陣的比賽雷霆竟是0勝4敗。

NBA／把保羅「送回家」有功？快艇與總管法蘭克續約多年

快艇隊總管法蘭克（Lawrence Frank）去年12月將「控衛之神」保羅（Chris Paul）送回家，之後快艇打出15勝3敗佳績，重回競爭行列。如今傳出快艇已與法蘭克達成多年續約協議。 現

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。