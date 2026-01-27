NBA／柯爾以為殘陣勇士能贏灰狼 荷蘭中鋒：我們打不出節奏

勇士隊連2天與灰狼隊交手，老將柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）都高掛免戰牌，毫不意外以83：108輸球。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，原本以為今天有機會贏球。

勇士今天上場的10名球員，僅穆迪（Moses Moody）年薪破千萬美元，儘管灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）也缺陣，但灰狼第二節拉開差距後一路領先，以25分之差拿下勝利。

柯爾賽後受訪時表示，「我賽前覺得我們有機會贏，但前提是要把球投進，還要保護好球權。結果三分球39投只中9球，還有19次失誤，這樣贏不了球。」

「他們讓我們得分變很困難。」勇士荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）賽後稱讚灰狼，「整體來看，他們打得很好，而我們沒投進多少球。真的要給他們肯定，他們表現得很棒，我們今晚幾乎打不出節奏。」