NBA／合體柯瑞？經紀人風波引爆字母哥交易猜測 傳勇士備超級大禮包

NBA休賽季尚未到來，聯盟檯面下已暗潮洶湧。隨著下一張「超級球星骨牌」可能開始鬆動，金州勇士再度被點名，成為密切關注「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）動向的潛在競逐者之一，而這波揣測，源自於一場圍繞經紀人關係的「真實風暴」。

《TrueHoop》記者艾伯特（Henry Abbott）近日在個人Substack專欄披露，安戴托昆波一度「接近解雇」長期合作的經紀人薩拉齊斯（Alex Saratsis），主因是對方未能推動任何實質交易進展。艾伯特直言，這並非單純的流言，而是聯盟內部普遍聽聞的「真實戲碼」，其潛台詞只有一個，那就是離開密爾瓦基。

安戴托昆波與同為希臘人的薩拉齊斯合作多年，後者自2009年加入Octagon經紀公司，被視為該公司拓展國際市場的重要推手。不過艾伯特指出，聯盟多名消息人士認為，安戴托昆波更換經紀人的可能性正在升高，而一旦成真，勢必將全面加速交易傳聞的發酵。

根據新版球員工會規定，球員更換經紀人的等待期已由15天縮短為7天，操作空間更具彈性。

這層關係網絡也讓勇士被頻頻點名。安戴托昆波與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）同屬Octagon體系，柯瑞的長期經紀人正是該公司籃球部門負責人奧斯汀（Jeff Austin）。此外，勇士前鋒格林（Draymond Green）則由Klutch Sports執行保羅（Rich Paul）代理，而艾伯特更指出，保羅正積極接觸字母哥的哥哥大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo），試圖說服對方轉換陣營，並以「能把超級球星送到他想去的地方」作為賣點。

一旦安戴托昆波真的被擺上交易檯面，勇士將是聯盟中籌碼最具競爭力的球隊之一。

消息指出，勇士最多可提供4枚首輪選秀權，搭配以庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）為核心的年輕戰力，再加上明年到期、年薪達5680萬美元的巴特勒（Jimmy Butler）合約，兼具即戰力、潛力與薪資彈性，足以參與任何等級的球星爭奪戰。

NBA記者費雪（Jake Fischer）也指出，勇士預期將在休賽季評估兩條「地震級」路線，其一便是全面卡位安戴托昆波的潛在交易市場，其二則是重新檢視讓詹姆斯（LeBron James）與柯瑞聯手的可能性，待詹姆斯於6月30日成為完全自由球員後再行布局。

表面上，字母哥與公鹿仍維持團結形象。即便他近期因小腿傷勢預計缺席4至6周，仍公開談及為密城拚季後賽的目標。

然而聯盟圈內的懷疑聲浪始終未歇，知名記者史坦（Marc Stein）透露，多支球隊持續觀察公鹿的立場；資深記者史皮爾斯（Marc J. Spears）更在節目中直言，他認為安戴托昆波「可能已經打完了在公鹿的最後一場比賽」。

若艾伯特的報導最終成真，「字母哥」離隊的第一個明確訊號，或許不會來自交易電話，而是從經紀人更替那一刻開始。