NBA／柯瑞聯手溫班亞瑪可能嗎？名人堂球星拋震撼交易幻想文

金州勇士與柯瑞（Stephen Curry）眼前正面臨巨大的不確定性。

球隊原本對本季爭奪總冠軍寄予厚望，但隨著巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL整季報銷，整體藍圖瞬間動搖。即便巴特勒被期待能在下季初段回歸，外界仍普遍質疑，考量核心陣容年齡漸長、可運用的交易資產有限，勇士是否還具備真正爭冠的本錢。

在這樣的背景下，聯盟內外開始出現聲音，認為勇士或許該讓柯瑞前往其他球隊追逐生涯第5冠。這個話題也引起名人堂射手米勒（Reggie Miller）的高度興趣，他近期在《The Dan Patrick Show》節目中，大膽提出一個假設性構想：柯瑞轉戰馬刺，與被視為聯盟未來門面的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）聯手。

米勒分析，若勇士願意啟動交易，馬刺勢必得付出不小代價，包括送出福克斯（De'Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）、巴恩斯（Harrison Barnes）、柯內特（Luke Kornet）與強森（Keldon Johnson），外加部分選秀權。

他在節目中直言：「你可以留下卡索爾（Stephon Castle），但你會失去福克斯，也會失去哈波、柯內特，還有可能的一些選秀權，但以他們現在的狀況來看，他們依舊會是西區第2好的球隊。」

米勒進一步補充：「我會這麼做，因為經驗很重要，通常會傾向選擇冠軍等級的球員。我們也看到一個小樣本，本季他們對雷霆是3勝1敗。這會非常迷人，因為你得到了一位已經證明自己能贏球、又能拉開空間的得分手。」

年輕又充滿潛力的馬刺本季以31勝15敗的戰績快速崛起，逐漸成為季後賽不可忽視的力量。在溫班亞瑪坐鎮之下，球隊天花板被普遍看好仍有極大上升空間。

儘管現階段看不出柯瑞會與勇士實質分手出走灣區的跡象，但若有朝一日看到這位未來名人堂巨星在德州與溫班亞瑪聯手掌控戰局，無疑將成為NBA版圖中最引人注目的畫面。