NBA／湖人海斯坦承胯下灌籃差點失敗 唐西奇：我小時候做過

湖人隊海斯（Jaxson Hayes）今天在比賽尾聲上演「胯下換手灌籃」，賽後隊友拉拉維亞吐槽姿勢不夠標準、唐西奇笑說自己小時候就做過了。

比賽時間剩3分鐘左右，湖人領先公牛12分，海斯抄球後一條龍胯下換手灌籃，這球預約每日十大好球，海斯的名字也登上X（推特）熱搜。

JAXSON HAYES GOES BETWEEN THE LEGS FOR THE SLAM 🤯 pic.twitter.com/DCUKpU2HR0 — NBA (@NBA) January 27, 2026

海斯賽後受訪時坦言自己差點失手，「我當下真的以為會卡在籃框上，還以為會被直接換下場。」拉拉維亞受訪時評價，這記扣籃做得不夠標準，「他跳得不夠高，整個聯盟只有托平（Obi Toppin）做得到。」

唐西奇則笑說，「我青少年時期就做過了，我還有影片！」有網友熱心翻出唐西奇13歲胯下換手扣籃的影片，證明唐西奇沒有騙人。