NBA／柯瑞、格林都沒打 灰狼讓勇士只得83分創本季新低

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼送給勇士本季最低得分。 路透社
灰狼隊今天在主場迎戰勇士隊，兩隊三大球星愛德華（Anthony Edwards）、柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）全數缺陣，讓雙方陣容星度降低不少，最終灰狼團隊6人得分上雙，且讓勇士拿下賽季單場得分新低，以108：83獲勝。

勇士近期在巴特勒（Jimmy Butelr）因為膝傷賽季報銷後陷入低潮，今天與灰狼之戰，柯瑞、格林分別因為膝蓋傷勢與背傷缺陣，庫明加（Jonathan Kuminga）也因日前左膝骨挫傷和過度伸展缺陣，加上灰狼愛德華腳傷在賽前才確定不打，讓本場比賽頓失焦點。

儘管少了球隊一哥愛德華助拳，但灰狼沒放過終止連敗的好機會，靠著第2節團隊多點開花猛攻32分，上半場打完已經領先勇士達到15分，且前3節還靠著防守讓勇士單節得分都在20分以下，最終灰狼也以25分差距取勝，終止5連敗，勇士單場83分創下賽季新低。

灰狼今天共6人得分上雙，替補上陣的海蘭德（Bones Hyland）攻下17分為一大亮點；勇士得分最高是波斯特（Quinten Post）13分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則有12分，先發球員命中率皆不達五成。

灰狼球迷聲援槍擊事件。 路透社
