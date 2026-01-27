快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／塞爾蒂克播放影片致敬哈勒戴 懷特飆致勝三分球退拓荒者

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈勒戴重返波士頓獲得致敬影片。 法國新聞社
哈勒戴重返波士頓獲得致敬影片。 法國新聞社

本場賽事

-

:

-

載入中...

日前剛結束4連勝之旅的拓荒者隊，今天作客塞爾蒂克隊主場一度落後達到23分，末節展現強大韌性追到僅剩5分差，不過塞爾蒂克懷特（Derrick White）關鍵時刻命中致勝三分球，幫助綠衫軍以102：94輕取拓荒者。

年輕的拓荒者近期打出亮眼表現，過去15場比賽已拿下11勝，勝率也來到五成，這一波連勝的開端，就起於去年底與塞爾蒂克之戰，不過今天作客塞爾蒂克主場，拓荒者也遭到這支聯盟勁旅狠狠上了一課。

塞爾蒂克今天特別播放影片向前後衛哈勒戴（Jrue Holiday）致意，但首節就在攻守兩端展現極高強度，打出一波32：11的攻勢，一口氣取得20分以上的領先優勢，不過近況極佳的拓荒者也在接下來3節逐漸找回比賽節奏，在多點開花的攻勢下於第四節將差距逐漸縮小到個位數。

儘管塞爾蒂克普里查德（Payton Pritchard）在第四節因為拇指受傷提前退場，但懷特在關鍵時刻接管戰局，第四節單節進帳10分，包括比賽最後24秒投進決勝三分球，幫助綠衫軍將分差擴大到8分，最終也以8分差距收下近7場比賽的第5勝。

塞爾蒂克今天以普里查德攻下23分最佳，布朗（Jaylen Brown）則有20分、5助攻、8籃板，懷特18分；拓荒者則以葛蘭特（Jerami Grant）19分最佳，卡瑪拉（Toumani Camara）18分，至於重返波士頓並被播放致敬影片的哈勒戴則有14分進帳。

拓荒者 塞爾蒂克 Jerami Grant Jaylen Brown Jrue Holiday

延伸閱讀

Nvidia推AI氣象模型 天氣預報更快更省成本

NBA／灰狼想從公牛交易來後衛 除懷特外還對兩人有興趣

NBA／綠衫軍缺主將布朗 爐主溜馬靠席亞康致勝球爆冷奪3連勝

NBA／傷病纏身仍不氣餒！懷特選擇將過程化為「學習經驗」

相關新聞

NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人痛宰公牛

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天碰公牛隊火力全開，全場轟進8記三分球在內的46分，率紫金軍團第一節尾聲...

NBA／雷霆已無緣平勇士73勝紀錄 比利時後衛缺陣時一勝難求

雷霆隊昨天以101：103輸給暴龍隊，苦吞本季第10敗，確定無緣追平勇士隊2016年締造的單季73勝紀錄。值得一提的是，本季比利時後衛米契爾（Ajay Mitchell）缺陣的比賽雷霆竟是0勝4敗。

NBA／新秀挑戰賽28人名單出爐 三大名人堂巨星擔任主帥選秀

NBA正式公布2026年新秀挑戰賽（Rising Stars Game）完整參賽名單，共有28名年輕球員獲邀，他們將於台灣時間2月14日在快艇主場Intuit Dome捉對廝殺，揭開一年一度明星周序幕

NBA／塞爾蒂克播放影片致敬哈勒戴 懷特飆致勝三分球退拓荒者

日前剛結束4連勝之旅的拓荒者隊，今天作客塞爾蒂克隊主場一度落後達到23分，末節展現強大韌性追到僅剩5分差，不過塞爾蒂克懷...

NBA／火箭想交易中鋒和控衛！32歲丁威迪表達加盟意願

火箭隊長人「水行俠」亞當斯（Steven Adams）無限期缺陣，《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）指出，火箭想補強一名中鋒和一名後衛，增添陣容深度。 亞當斯因左腳踝嚴重扭

NBA／班凱羅平魔獸、一分錢紀錄 騎士米契爾狂飆45分扮攪局者

去年在面臨主力群傷病問題仍打出佳績挺進季後賽的魔術隊，儘管本賽季輪替陣容變得更為穩定，卻始終無法打出破繭而出的成績，在近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。