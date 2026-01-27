NBA／雷霆已無緣平勇士73勝紀錄 比利時後衛缺陣時一勝難求
雷霆隊昨天以101：103輸給暴龍隊，苦吞本季第10敗，確定無緣追平勇士隊2016年締造的單季73勝紀錄。值得一提的是，本季比利時後衛米契爾（Ajay Mitchell）缺陣的比賽雷霆竟是0勝4敗。
雷霆目前戰績37勝10敗，仍領先馬刺和金塊隊5.5場。不過雷霆的表現已不如剛開季時強勢，且目前傷兵人數眾多，下一戰對上鵜鶘隊，無法出戰的主力球員包含威廉斯（Jalen Williams）、哈爾斯特坦（Isaiah Hartenstein）、華勒斯（Cason Wallace）、卡盧索（Alex Caruso）和米契爾。
現年23歲的米契爾本季出賽43場，平均上場26.3分鐘，就能得到14.1分3.5籃板3.7助攻，投籃命中率48.7%，三分命中率35%。他是雷霆除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯之外，持球最具威脅的雷霆球員。
值得一提的是，本季米契爾缺陣情況下，雷霆輸馬刺2場，還輸溜馬和暴龍隊，顯現米契爾對這支球隊的重要性。
米契爾也入選明星周新秀挑戰賽，已連續7季有雷霆球員參加這項賽事，過去6季雷霆共10人次入選，並列NBA最多。
