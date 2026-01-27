NBA／火箭想交易中鋒和控衛！32歲丁威迪表達加盟意願

火箭隊長人「水行俠」亞當斯（Steven Adams）無限期缺陣，《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）指出，火箭想補強一名中鋒和一名後衛，增添陣容深度。

亞當斯因左腳踝嚴重扭傷無限期缺陣，預計休養一大段時間，最快3月中下旬才有機會回歸。目前火箭只有森根（Alperen Sengun）和老將卡佩拉（Clint Capela）兩位健康的中鋒。

艾可指出，火箭高層仍在衡量是否要補強一名內線球員，不論是交易截止日前透過交易，或之後的買斷市場。

另外，由於范弗利特（Fred VanVleet）長期缺陣，火箭也考慮補強控衛，但對鵜鶘隊「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）不感興趣。

32歲控衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）擁有11年NBA資歷，季初被黃蜂隊裁掉，後來加入德國拜仁慕尼黑隊，但日前又分道揚鑣。丁威迪最近受訪時表態，「我很想去火箭，我在NBA最好的朋友芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），就在火箭。他們具備所有冠軍球隊的條件。」