NBA／湖人評估交易庫明加可能性 美媒曝勇士對報價不感興趣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
庫明加(左)與唐西奇場上爭搶。 美聯社
湖人近期被點名是追逐勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的潛在球隊之一，不過多方消息顯示，雙方短期內並未就交易展開任何實質協商，這樁傳聞目前仍停留在評估階段。

根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，湖人與金州勇士之間並沒有正在進行、或持續推動中的庫明加交易談判。消息人士透露，勇士對湖人現有的交易籌碼並不感興趣，桌面上也不存在任何正式報價。

先前有流言提到，湖人願意提供肯奈特（Dalton Knecht）、克萊柏（Maxi Kleber）和一個2032年二輪選秀權來交易庫明加，但顯然勇士並不感興趣。

在持續尋找側翼戰力補強的情況下，湖人內部確實將庫明加視為可評估的選項之一，但現實面是，勇士並未釋出交易意願，使得談判難以啟動。聯盟圈內人士也直言，「現在沒有任何跡象顯示兩隊會往交易方向前進。」

儘管勇士本季面臨多重變數，包括巴特勒（Jimmy Butler）遭遇ACL整季報銷後又緊急回到球隊名單的狀況，庫明加方面仍堅持希望離開灣區，並已正式提出交易申請。不過，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）先前曾公開表示，聯盟市場對庫明加的實際興趣「並沒有外界想像得那麼高」，態度相當保守。

庫明加今年賽季大部分時間未獲主帥柯爾（Steve Kerr）重用，多場比賽直接被冰凍，這也成為他尋求新開始的重要原因之一。雪上加霜的是，他近期又因左膝骨挫傷預計將缺席一段時間，進一步影響其交易價值與即戰力評估。

在勇士仍希望維持競逐態勢、不願輕易放手庫明加的前提下，湖人勢必得把目光轉向其他可能在2月5日交易截止日前浮上檯面的側翼人選。就目前情勢來看，庫明加與湖人之間的連結，更像是一項潛在名單評估，而非即將成形的交易案。

