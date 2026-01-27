NBA／新秀挑戰賽28人名單出爐 三大名人堂巨星擔任主帥選秀

NBA正式公布2026年新秀挑戰賽（Rising Stars Game）完整參賽名單，共有28名年輕球員獲邀，他們將於台灣時間2月14日在快艇主場Intuit Dome捉對廝殺，揭開一年一度明星周序幕。

本屆新秀挑戰賽延續近年賽制，將由4支各7人的球隊進行迷你錦標賽、共3場比賽。兩場比賽採「先達40分制」，決賽則改為「先達25分制」。

入選名單中包含10名新秀菜鳥、11名二年級生以及7名G聯盟（G League）球員。21名NBA球員將被分配至3支球隊，而7名G聯盟球員則組成第4隊。NBA球員名單由各隊助理教練票選產生，每個教練團須提交菜鳥與二年級生名單各1張，依排名給分後決定入選人選；G聯盟球員則由聯盟辦公室挑選。

一年級新秀隊陣容由獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）為首，包括馬刺哈波（Dylan Harper）、黃蜂克努佩爾（Kon Knueppel）、76人埃奇庫姆（VJ Edgecombe）鵜鶘昆恩（Derik Queen）和費爾斯（Jeremiah Fears）、灰熊考沃德（Cedric Coward）、籃網德明（Egor Demin）、巫師強森（Tre Johnson）、暴龍莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）。

二年級生方面則有馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）、爵士喬治（Kyshawn George）、公牛布澤利斯（Matas Buzelis）、拓荒者克林根（Donovan Clingan）、雷霆米契爾（Ajay Mitchell）、巫師薩爾（Alex Sarr）、火箭謝普得（Reed Sheppard）、灰熊史班瑟（Cam Spencer）和威爾斯（Jaylen Wells）、騎士泰森（Jaylon Tyson）、熱火韋爾（Kel'el Ware）。

G聯盟代表則包括伊斯特（Sean East II）、小哈波（Ron Harper Jr.）、賈西亞（David Jones Garcia）、尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhäuser）、馬丁（Alijah Martin）、紐頓（Tristen Newton）以及楊瀚森。

球隊分組將於台灣時間周三進行選秀，由3位名人堂球星安東尼（Carmelo Anthony）、卡特（Vince Carter）與麥格瑞迪（Tracy McGrady）擔任榮譽教練並親自選人，至於則由小瑞佛斯（Austin Rivers）執掌G聯盟兵符。聯盟也將安排全明星賽教練團中的助理教練，分別擔任4支球隊的實際總教練，與榮譽教練共同帶隊。