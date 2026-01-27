快訊

NBA／字母哥小腿傷勢出現變數 老河流坦言「無復出時程」

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
公鹿隊核心「字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）小腿傷勢拉警報，總教練「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）坦言，目前無法給出任何明確復出時間表。

安戴托昆波在上周以102比100不敵金塊隊一役中，小腿傷勢復發。瑞佛斯今天（27日）表示，原先預估需休養4至6周的狀況出現變數，球隊現階段仍不考慮讓他提前關機，但也無法明確回答他何時能回到場上。瑞佛斯說：「希望能像上次一樣比較快，但現在真的沒有時程。」

根據美媒報導，安戴托昆波當天其實帶傷打了將近三節比賽，並在第四節最後一分鐘傷勢惡化。他仍在末節獨拿14分，全場22分，幫助公鹿一度從第四節初落後23分追到只剩5分差距。

瑞佛斯透露，他在下半場已多次注意到安戴托昆波動作不自然，並曾嘗試將他換下，但遭到拒絕，「老實說我不太喜歡我看到的狀況，我問了團隊至少5次，但他堅持要留在場上。」

字母哥賽後也親口解釋自己的決定，他坦言當下並非為了隊友，而是出於不想輕易退場的性格，「我沒辦法爆發，只能慢跑，幾乎是用腳跟在跑，但我覺得自己還能幫助球隊。直到最後『啪』的一聲，我連走路都沒辦法了。」

最終，瑞佛斯將他換下場，安戴托昆波坐回板凳時，哥哥T. 安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）則在一旁安慰。

瑞佛斯指出，聯盟近期已有多名球員出現類似小腿傷勢，如何在保護球員與維持競爭力之間取得平衡，仍是教練團正在摸索的課題。他也強調，球隊在安戴托昆波首次受傷後已經拉長休養時間，復出後也嚴格控管上場時間。

安戴托昆波最早在12月初受傷，缺席8場比賽後，於12月底對上公牛隊復出，當場還上演風車暴扣。不過回歸現實層面，公鹿在沒有字母哥的情況下戰力明顯受影響，公鹿本季戰績18勝26敗，其中他缺陣時只有3勝11敗。

而且除了他之外，隊內第二得分手小波特（Kevin Porter Jr.）也因腹斜肌傷勢缺陣，接下來，球隊勢必得仰賴控衛羅林斯（Ryan Rollins），以及波提斯（Bobby Portis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）與透納（Myles Turner）撐起戰線。

