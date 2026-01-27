NBA／最多領先50分！黃蜂血洗雙星缺陣的76人

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃蜂隊。 美聯社
黃蜂隊。 美聯社

面對兩大球星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）都缺陣的76人隊，黃蜂隊今天主場火力全開，最多領先達到50分，締造16年來紀錄，最終也寫下130：93大勝。

黃蜂第二節灌進41分，第三節又有單節40分演出，帶著109：59領先進入第四節。這已是本月黃蜂第二度勝分達到50分，成為2009年2月太陽隊之後，同月在不同比賽至少領先50分的紀錄。

黃蜂另一場大勝是美國時間1月10日出戰爵士隊，最多領先到57分，最終以150：95奪勝。

這場比賽受美國冬季風暴影響，從原本晚上7點開戰提前到下午3點。黃蜂全員火力全開，8人得分兩位數，先發五人得分也都上雙，米勒（Brandon Miller）三分球8投6中攻下30分，克努佩爾（Kon Knueppel）和迪亞巴特（Moussa Diabate）各12分，鮑爾（LaMelo Ball）也贊助11分，聯手助隊收下本季首度的3連勝。

76人兩大球星都傷勢管理休兵，「三巨頭」只有馬克西（Tyrese Maxey）出賽，但他上場25分鐘12投僅3中，6分寫下本季新低，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的17分已是全隊最高，吞下難堪敗場。

76人去年11月底碰魔術隊輸41分是本季最慘，今天靠第四節打出34：21攻勢才避免改寫本季最大分差敗仗，不過37分差距也是本季第二慘。

