NBA／把紙吃了！快艇用「15-3」超狂戰績打臉球迷看衰言論

賽季初被視為「魚腩球隊」的快艇，甚至一度遭到自家球迷的嘲諷。一位報導快艇新聞的自媒體曾在去年底曾發文稱，如果快艇隊本季打出15勝3敗的戰績，他就要把這則貼文印出來吃掉。好巧不巧，就在去年底聖誕節過後，快艇全隊像是被這則訊息激到，整體戰績一路高歌猛進，在今天快艇126：89大勝籃網賽後，快艇終於達成這項「15-3」成就，官方社群帳號也隨即發文並標記這位粉絲，暗示他「該把紙吃了」。

快艇在賽季初找來多位球星如比爾（Bradley Beal）、柯林斯（John Collins）和洛培茲（Brook Lopez）等人加盟，甚至還喜迎「老船長」保羅（Chris Paul）回歸。然而，結果卻是差強人意，快艇在賽季初期飽受傷兵困擾，戰績一度低到僅有6勝21敗。雪上加霜的是，由於與球隊管理層意見分歧，他們最終決定讓保羅離隊，引發不小風波。

在球隊這一連串荒腔走板的表現下，就連快艇自家的鐵桿球迷也選擇「不挺了」，報導快艇隊新聞的自媒體《213 Hoops》的主編弗洛姆（Robert Flom）在去年12月20日在X上發文稱，如果洛杉磯快艇隊本賽季打出15勝3敗的戰績，他就要把這條貼文影印出來然後吃掉。

不過，在這則貼文發布後，快艇的戰績卻開始呈現觸底反彈的跡象，他們先是在12月21日交手同城隊手湖人隊，並以103：88奪勝；下一場比賽面對西區強權火箭隊，他們更是再度打出驚奇表現，以20分之差收下2連勝。

快艇球迷弗洛姆先前曾發布貼文表示，如果快艇隊打出15勝3敗的戰績，他就要把這則貼文印出來吃掉。 截自快艇官方X帳號

在今日與籃網之戰，快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）砍下全場最高28分領銜，以及柯林斯的18分助拳，終場以將近40分之差大勝籃網，完成近18場比賽贏下15場的壯舉，也正式破除「15-3」魔咒。在今日賽後，快艇在官方社群媒體X上發布一則逗趣的貼文，他們將弗洛姆這則貼文印了出來，並標記他的X帳號，以此暗示他該把這張紙吃下肚了。

至於弗洛姆本人也願賭服輸，他欣然接受了這個玩笑，他在自己的貼文中寫道，他將於明晚8時30分（美國東部時間），在《Clips N' Dip》節目中開啟直播，將那則貼文打印出來，然後吃掉。對弗洛姆而言，這張紙想必相當美味，因為他將樂於見證心愛的快艇打出15勝3敗的佳績，即使代價是吃下一張紙。