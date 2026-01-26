快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／小龍女異動 Queena、小珍奶、星岑、米奇、柳柳共5人離隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊今天宣布Dragon Beauties小龍女成員異動，共有5人離隊。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天宣布Dragon Beauties小龍女成員異動，共有5人離隊。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天宣布Dragon Beauties小龍女成員異動，星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離開小龍女團隊。

龍隊發布相關訊息如下：

「謝謝妳們這些日子，作為小龍女的一員，始終陪著球隊、陪著球迷度過每一個高潮與低潮時刻；妳們為了站上應援舞台，所付出的時間與心力，讓每一次登場，都成為值得被記住的畫面。

誠摯感謝所有女孩對於團隊的貢獻，球團也期盼各種合作機會，其中星岑將轉任於球團服務，米奇亦將安排於花蓮賽事擔任要角持續發光。

祝福所有女孩未來發展一切順利。」

延伸閱讀

中職／小龍女林襄領銜赴日 火之國沙羅曼達開幕戰亮相

小龍女啦啦隊陪你吃飯！定食8×味全龍「聯名套餐、應援主題店」登場

NBA／啦啦隊首例！李多慧、林襄受邀出席巫師隊台灣之夜

李多慧遭林妍霏脫口秀嘲諷！味全龍球團發聲、前小龍女琪琪怒轟：低俗的霸凌

相關新聞

中職／小龍女異動 Queena、小珍奶、星岑、米奇、柳柳共5人離隊

味全龍隊今天宣布Dragon Beauties小龍女成員異動，星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離...

NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士客場發威賞灰狼5連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111...

NBA／柯瑞生涯26397分進駐史上前20 下一步挑戰「石佛」

原定昨日開打的勇士灰狼一役，因近期在明尼蘇達州所發生的ICE爭議事件，而延至今天舉行，勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）此戰轟下全隊最高26分，率領勇士以111：85大勝灰狼，順利終止

NBA／槍擊事件效應！痛宰灰狼卻難以喜悅 勇士主帥：感受氣氛凝重

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日傳出聯邦移民執法官員開槍射殺37歲男護理師普雷蒂後，NBA金州勇士今天在客場以111比85...

NBA／勇士接連傳傷情 柯瑞談膝蓋怪病：這感覺從沒出現過

儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在今日對灰狼比賽帶傷上陣，他仍依舊拿下全隊最高的26分，幫助勇士111：85大勝灰狼。柯瑞也在賽後談到自己的膝蓋傷勢，他表示這次的傷勢「感覺以前從來沒出現

NBA／豪門尼克有意網羅獨行俠優質鋒線 但因這一問題卡關

隨著賽季的進行，本季志在奪冠的紐約尼克隊戰績卻開始呈現下滑趨勢，因此，對於他們而言，補強現有陣容迫在眉睫。根據美媒報導指出，本季打出生涯最佳表現的獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall），已成為

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。