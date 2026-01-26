聽新聞
0:00 / 0:00
中職／小龍女異動 Queena、小珍奶、星岑、米奇、柳柳共5人離隊
味全龍隊今天宣布Dragon Beauties小龍女成員異動，星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離開小龍女團隊。
龍隊發布相關訊息如下：
「謝謝妳們這些日子，作為小龍女的一員，始終陪著球隊、陪著球迷度過每一個高潮與低潮時刻；妳們為了站上應援舞台，所付出的時間與心力，讓每一次登場，都成為值得被記住的畫面。
誠摯感謝所有女孩對於團隊的貢獻，球團也期盼各種合作機會，其中星岑將轉任於球團服務，米奇亦將安排於花蓮賽事擔任要角持續發光。
祝福所有女孩未來發展一切順利。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言