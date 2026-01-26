NBA／湖人防守全聯盟倒數 名主持人痛批瑞迪克：不是好教練

儘管休賽季找來多位防守型球員加盟，湖人本賽季防守依舊不佳，甚至排在全聯盟倒數。知名電台主持人麥凱爾維（Larry McKelvey，藝名戈德（Charlamagne Tha God））近期在節目中痛批湖人主帥瑞迪克（JJ Redick），他直言瑞迪克「並非一名好教練」，並暗示湖人聘用他，更多是為了討好隊中巨星詹姆斯（LeBron James），而非看重他的執教功力。

本賽季是瑞迪克執教湖人的第2個球季，目前球隊戰績為27勝17敗、名列西區第5，進攻效率排名聯盟第9。球隊的傳球、空間利用以及關鍵時刻的執行力都十分精準，這與瑞迪克作為現代進攻型教練的特質相符。然而，湖人排名遲遲升不上去的最大問題就出在防守端，據統計，湖人的防守排名聯盟倒數第5。特別是面對聯盟中的強隊如雷霆、馬刺等，這個弱點就暴露無遺。

Luka Doncic is not a traffic cone. 🚦



JJ Redick has him guarding the fastest guy on the floor 20 times a night because he refuses to pre-switch.



That’s not a defensive breakdown, it’s coaching malpractice.



The film doesn't lie. Watch the full breakdown 🎥 🏀 #Lakers… pic.twitter.com/RThGfLCW6g — NBAFilm (@NBAFilmSessions) 2026年1月22日

因此，看不慣湖人糟糕表現的麥凱爾維，首先在節目當中痛批道，「有一件事從來不被提及，我不明白為什麼。你們聘請了詹姆斯的播客（Podcast）搭檔擔任球隊總教練。這個人沒有任何執教經驗，似乎是為了討好他。而且他並不是個好教練。」

「但不知為何，瑞迪克對一切批評都置之不理。為什麼瑞迪克不會因為執教能力不足而受到批評呢？」麥凱爾維反問道。

麥凱爾維的這番言論不僅僅只是單純的批評與責罵，他的觀點更觸及了另一個現實的矛盾，也就是瑞迪克是在特殊情況下被湖人聘用的，這跟他過去與詹姆斯以及球隊的整體發展方向有著不可否認的聯繫。無論這種連結是否公平，都難免引發質疑。當防守崩潰、溝通不良、休息室紛爭擴大時，外界的目光自然會聚焦在總教練身上。