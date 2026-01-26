NBA／槍擊事件效應！痛宰灰狼卻難以喜悅 勇士主帥：感受氣氛凝重

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日傳出聯邦移民執法官員開槍射殺37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti）後，NBA金州勇士今天在客場以111比85力挫灰狼，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪表示比賽氣氛凝重。

路透社報導，原訂24日舉行的灰狼對勇士之戰，因這起致命槍擊事件延期至今天舉行。

遭聯邦探員槍殺的普雷蒂生前在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。

這是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭開槍身亡事件。不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

勇士從開場到比賽最後幾乎一路保持領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天狂飆26分，貢獻7次助攻和4次抄截。

勇士總教練柯爾賽後受訪表示：「老實說，我感覺到對方（灰狼隊）士氣低落。這是我參加過最怪異和哀傷的比賽之一，你能明顯感受到氣氛凝重。」

柯爾表示：「我們能感覺到，這裡發生的所有事和這座城市經歷的一切使對方球員欲振乏力，所以今天晚上特別令人憂傷。」

勇士明天將再戰灰狼。柯爾指出，在當地社區面臨困難之際，他對勇士隊受到款待表示感激。

他說：「我們現在只能為這座城市和當地民眾祈禱。非常謝謝和珍惜他們給我們的熱情款待。我們對他們正在經歷的一切感同身受。」