NBA／槍擊事件效應！痛宰灰狼卻難以喜悅 勇士主帥：感受氣氛凝重

中央社／ 綜合外電報導
勇士主帥柯爾(左)和灰狼教頭芬奇。 美聯社
勇士主帥柯爾(左)和灰狼教頭芬奇。 美聯社

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日傳出聯邦移民執法官員開槍射殺37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti）後，NBA金州勇士今天在客場以111比85力挫灰狼，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪表示比賽氣氛凝重。

路透社報導，原訂24日舉行的灰狼對勇士之戰，因這起致命槍擊事件延期至今天舉行。

遭聯邦探員槍殺的普雷蒂生前在當地退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，家屬表示他「期盼為這個世界帶來改變」。

這是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭開槍身亡事件。不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

勇士從開場到比賽最後幾乎一路保持領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天狂飆26分，貢獻7次助攻和4次抄截。

勇士總教練柯爾賽後受訪表示：「老實說，我感覺到對方（灰狼隊）士氣低落。這是我參加過最怪異和哀傷的比賽之一，你能明顯感受到氣氛凝重。」

柯爾表示：「我們能感覺到，這裡發生的所有事和這座城市經歷的一切使對方球員欲振乏力，所以今天晚上特別令人憂傷。」

勇士明天將再戰灰狼。柯爾指出，在當地社區面臨困難之際，他對勇士隊受到款待表示感激。

他說：「我們現在只能為這座城市和當地民眾祈禱。非常謝謝和珍惜他們給我們的熱情款待。我們對他們正在經歷的一切感同身受。」

相關新聞

NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士客場發威賞灰狼5連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111...

NBA／勇士接連傳傷情 柯瑞談膝蓋怪病：這感覺從沒出現過

儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在今日對灰狼比賽帶傷上陣，他仍依舊拿下全隊最高的26分，幫助勇士111：85大勝灰狼。柯瑞也在賽後談到自己的膝蓋傷勢，他表示這次的傷勢「感覺以前從來沒出現

NBA／豪門尼克有意網羅獨行俠優質鋒線 但因這一問題卡關

隨著賽季的進行，本季志在奪冠的紐約尼克隊戰績卻開始呈現下滑趨勢，因此，對於他們而言，補強現有陣容迫在眉睫。根據美媒報導指出，本季打出生涯最佳表現的獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall），已成為

NBA／雷納德上半場爆發率隊痛宰籃網 快艇近9戰豪取8勝

洛杉磯快艇在主場展現壓倒性火力，雷納德（Kawhi Leonard）上半場就攻下全場28分中的21分，帶領快艇在第二節一度建立多達38分的巨大領先，最終以126比89大勝籃網，延續近期火燙狀態。

NBA／奎克利雙十領軍助暴龍險勝 雷霆本季第3次吞下連敗

靠著奎克利（Immanuel Quickley）繳出23分、11籃板的雙十表現，作客的暴龍以103比101險勝聯盟龍頭雷霆，收下4連勝。 巴瑞特（R.J. Barrett）攻下14分，巴恩斯（S

