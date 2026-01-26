NBA／柯瑞生涯26397分進駐史上前20 下一步挑戰「石佛」

原定昨日開打的勇士灰狼一役，因近期在明尼蘇達州所發生的ICE爭議事件，而延至今天舉行，勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）此戰轟下全隊最高26分，率領勇士以111：85大勝灰狼，順利終止2連敗。賽後，他也以生涯總得分26397分追平傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce），並列NBA歷史總得分排行榜第19位。

在勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）20日對熱火一戰因ACL傷勢宣布賽季報銷後，勇士便未再嘗過贏球滋味，這幾天下來他們接連敗給暴龍和獨行俠，直至今日比賽，勇士利用灰狼多達25次失誤建立起領先優勢，在第三節打完就將比賽定調，終場以26分差拿下勝利，中止2連敗低潮。

Stephen Curry passes John Havlicek for 20th most career points in NBA history. pic.twitter.com/TsyNNXyVwF — Golden State Warriors (@warriors) 2026年1月26日

勇士方面，柯瑞出賽28分鐘，攻下全隊最高的26分、2籃板、7助攻和4抄截。憑藉這場比賽，柯瑞超越塞爾蒂克傳奇球星哈維契克（John Havlicek，26395分），正是入主歷史總得分榜「20大關」，並與同為綠衫軍名宿的皮爾斯並列歷史得分榜第19位，生涯總得分均為26397分。

柯瑞的下一個目標將是馬刺傳奇中鋒、綽號「石佛」的鄧肯（Tim Duncan），目前兩人總得分差距僅99分，柯瑞很有機會在本季就超越鄧肯，站上第18名席位。