NBA／豪門尼克有意網羅獨行俠優質鋒線 但因這一問題卡關

隨著賽季的進行，本季志在奪冠的紐約尼克隊戰績卻開始呈現下滑趨勢，因此，對於他們而言，補強現有陣容迫在眉睫。根據美媒報導指出，本季打出生涯最佳表現的獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall），已成為尼克鎖定的交易人選，不過選秀籤過少的事實對他們而言，是最大硬傷。

去年季後賽殺入東決的尼克，在休賽季針對弱點板凳深度進行補強，本應看似將在本季打出主宰全聯盟的表現。然而，正所謂「理想很豐滿，現實很骨感」，尼克目前戰績為27勝18敗，僅排在東區第4。這解釋了為什麼尼克隊目前在交易市場上如此活躍，並積極尋求補強陣容的方案。其中，28歲的優質前鋒馬歇爾，已成為他們優先補強的目標，他在本賽季迄今為止的表現令人印象深刻，尤其是在這支正在重建的獨行俠隊中。

Per @BrettSiegelNBA, the Knicks have expressed interest in:



Naji Marshall

Jermey Sochan

Yves Missi

Jose Alvarado



Also stated they’ve explored packaging Guerschon Yabusele & Pacome Dadiet in any possible trades



(https://t.co/u6JzZW17Lc)



Who do you think the Knicks should… pic.twitter.com/RHhiotUKRS — Let’s Talk Knicks (LTK) (@LetsTalkKnicks_) 2026年1月25日

馬歇爾本季打46場比賽，平均交出14.7分、4.9籃板、3助攻，投籃命中率54.5%是生涯最高。

然而，尼克隊很可能付不出相對應的籌碼來得到他，因為據資深記者史坦（Marc Stein）透露，得到馬歇爾需要付出高昂的代價，史坦在他的報導中寫道：「至於馬歇爾，他目前正處一份頗具吸引力的3年2700萬美元合約的第2年，據說達拉斯不願意聽取任何不包含未來首輪選秀權的交易方案。」

尼克顯然承受不住這樣的代價，原因在於，在過去向籃網交易來「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）時，當時他們付出了多達4張非保護的首輪籤 （2025、2027、2029、2031），加上一張受保護原本屬於公鹿的2025年首輪籤，還有1個2028年的非保護首輪互換權，與1張2026年二輪籤。儘管尼克從巫師隊那裡得到一個前8順位的保護選秀籤，但這不太可能實現。考慮到這個選秀權的保護條款，它可能不足以讓他們在交易市場上換來一位強大的球員。