快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

NBA／豪門尼克有意網羅獨行俠優質鋒線 但因這一問題卡關

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠前鋒馬歇爾。 路透社
獨行俠前鋒馬歇爾。 路透社

隨著賽季的進行，本季志在奪冠的紐約尼克隊戰績卻開始呈現下滑趨勢，因此，對於他們而言，補強現有陣容迫在眉睫。根據美媒報導指出，本季打出生涯最佳表現的獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall），已成為尼克鎖定的交易人選，不過選秀籤過少的事實對他們而言，是最大硬傷。

去年季後賽殺入東決的尼克，在休賽季針對弱點板凳深度進行補強，本應看似將在本季打出主宰全聯盟的表現。然而，正所謂「理想很豐滿，現實很骨感」，尼克目前戰績為27勝18敗，僅排在東區第4。這解釋了為什麼尼克隊目前在交易市場上如此活躍，並積極尋求補強陣容的方案。其中，28歲的優質前鋒馬歇爾，已成為他們優先補強的目標，他在本賽季迄今為止的表現令人印象深刻，尤其是在這支正在重建的獨行俠隊中。

馬歇爾本季打46場比賽，平均交出14.7分、4.9籃板、3助攻，投籃命中率54.5%是生涯最高。

然而，尼克隊很可能付不出相對應的籌碼來得到他，因為據資深記者史坦（Marc Stein）透露，得到馬歇爾需要付出高昂的代價，史坦在他的報導中寫道：「至於馬歇爾，他目前正處一份頗具吸引力的3年2700萬美元合約的第2年，據說達拉斯不願意聽取任何不包含未來首輪選秀權的交易方案。」

尼克顯然承受不住這樣的代價，原因在於，在過去向籃網交易來「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）時，當時他們付出了多達4張非保護的首輪籤 （2025、2027、2029、2031），加上一張受保護原本屬於公鹿的2025年首輪籤，還有1個2028年的非保護首輪互換權，與1張2026年二輪籤。儘管尼克從巫師隊那裡得到一個前8順位的保護選秀籤，但這不太可能實現。考慮到這個選秀權的保護條款，它可能不足以讓他們在交易市場上換來一位強大的球員。

尼克 獨行俠

相關新聞

NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士客場發威賞灰狼5連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111...

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

第三節僅拿14分，湖人隊今天第四節從最多15分落後逆轉，在唐西奇（Luka Dončić）33分、8籃板、11助攻領軍下...

NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

在今日公牛對塞爾蒂克賽後，公牛隊為昔日當家球星、現已退役的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，他的1號球衣自此將永遠懸掛在公牛主場聯合中心球館的頂端。稍早兩位前公牛傳奇球星喬

NBA／勇士接連傳傷情 柯瑞談膝蓋怪病：這感覺從沒出現過

儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在今日對灰狼比賽帶傷上陣，他仍依舊拿下全隊最高的26分，幫助勇士111：85大勝灰狼。柯瑞也在賽後談到自己的膝蓋傷勢，他表示這次的傷勢「感覺以前從來沒出現

NBA／豪門尼克有意網羅獨行俠優質鋒線 但因這一問題卡關

隨著賽季的進行，本季志在奪冠的紐約尼克隊戰績卻開始呈現下滑趨勢，因此，對於他們而言，補強現有陣容迫在眉睫。根據美媒報導指出，本季打出生涯最佳表現的獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall），已成為

NBA／雷納德上半場爆發率隊痛宰籃網 快艇近9戰豪取8勝

洛杉磯快艇在主場展現壓倒性火力，雷納德（Kawhi Leonard）上半場就攻下全場28分中的21分，帶領快艇在第二節一度建立多達38分的巨大領先，最終以126比89大勝籃網，延續近期火燙狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。