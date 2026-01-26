快訊

馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

TPBL／老面孔回來了！國王簽喬丹補強戰力

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊簽下洋將喬丹。圖／國王提隊供
國王隊簽下洋將喬丹。圖／國王提隊供

新北國王隊今天宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的喬丹，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。

33歲的喬丹身高201公分，過去在台灣籃壇不僅曾獲得SBL籃板王與抄截王，更在 PLG 2021-22賽季效力領航猿隊期間，繳出場均 17.9分、11.8籃板、3.5助攻及2抄截的全面數據。他具備強悍的禁區對抗能力，更擁有優異的傳球視野與快攻推進能力，是典型具備組織前鋒特質的洋將。

近年喬丹挑戰蒙古職籃舞台，24-25賽季加盟烏蘭巴托野馬，憑藉強大的禁區宰制力，帶領球隊寫下開季12連勝佳績，最終率隊奪得聯賽冠軍，並贏得2025 BCL Asia East冠軍及BCL Asia季軍。25-26賽季喬丹轉戰BCH Knights後，再度展現關鍵影響力，率隊繳出13勝1敗的傲人戰績，連續兩季助隊登上聯盟龍頭寶座；效力蒙古職籃期間，喬丹也連續兩屆入選蒙古職籃明星賽，實力備受肯定。

對於重返台灣並加盟新北國王，球團希望喬丹能在關鍵時刻立即發揮即戰力，他以「團隊至上」的打法，將帶給國王正面能量，也希望透過他在場上感染力，凝聚全隊求勝的共識。

延伸閱讀

MLB／大谷翔平場外收入破32億全球第一 美媒：棒球界喬丹

NBA／GOAT話題又炸！湯瑪斯狠酸喬丹靠「送鞋」被吹捧

NBA／年度86勝躋身王朝行列！威廉斯：挑戰73勝勇士「當然有機會」

NBA／飆大三元追平喬丹紀錄 吉迪想助公牛重回開季火熱狀態

相關新聞

NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士客場發威賞灰狼5連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111...

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

第三節僅拿14分，湖人隊今天第四節從最多15分落後逆轉，在唐西奇（Luka Dončić）33分、8籃板、11助攻領軍下...

NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

在今日公牛對塞爾蒂克賽後，公牛隊為昔日當家球星、現已退役的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，他的1號球衣自此將永遠懸掛在公牛主場聯合中心球館的頂端。稍早兩位前公牛傳奇球星喬

TPBL／老面孔回來了！國王簽喬丹補強戰力

新北國王隊今天宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意...

NBA／雷納德上半場爆發率隊痛宰籃網 快艇近9戰豪取8勝

洛杉磯快艇在主場展現壓倒性火力，雷納德（Kawhi Leonard）上半場就攻下全場28分中的21分，帶領快艇在第二節一度建立多達38分的巨大領先，最終以126比89大勝籃網，延續近期火燙狀態。

EASL／季後賽6強爭霸 冠軍獎金提升到150萬美元

東亞超級聯賽（East Asia Super League，簡寫EASL）今天正式宣布，全新品牌打造的季後賽冠軍賽事「E...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。