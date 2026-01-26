快訊

NBA／美媒評現役10大骯髒球員 嘴綠喊冤歐洲球員小動作更多

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊前鋒「嘴綠」格林。 法新社
勇士隊前鋒「嘴綠」格林。 法新社

美媒《Fadeaway World》在近日公布了現役「10大最骯髒球員」的排行榜，太陽隊的「狄龍」布魯克斯（Dillon Brooks）和艾倫（Grayson Allen）、湖人隊「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）和傳奇控衛保羅（Chris Paul）等人均入列，至於同樣入榜的勇士隊前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green），毋庸置疑被公認是髒活球員的代表人物。不過，格林本人似乎不這麼認為，他在近期的節目中，發表了他對「髒」的定義。

在最近一期《The Draymond Green Show》節目中，格林明確表示自己並非骯髒球員。相反地，他反倒舉聯盟中其他他認為球風骯髒的球員，例如熱火球員拉爾森（Pelle Larsson）和其他一票歐洲球員，格林說：「拉爾森這週有點惹事。他先是跟布克（Devin Booker）起了衝突，然後又跟德羅展（DeMar DeRozan）起了衝突，我的看法是，我跟很多歐洲球員一起打過球，他們經常會做一些小動作。」

「人們對我發火，說『格林打球髒』。我跟你們說過，格林不髒。格林會把你揍得落花流水。我不髒，我也不做髒活。我以前在伊佐（Tom Izzo，密西根大學主帥）手下打球，如果你做髒活，那就行不通。我不做髒活，NBA裡沒有哪個球員能說格林打球髒。」

「不過，很多歐洲球員在籃球場上都會做一些骯髒的舉動。而布克和德羅展卻如此生氣，這其中肯定有我們沒看到的事情。」儘管格林極力反駁自身被貼的標籤，不過從過去格林所做過的種種事蹟來看，也許能做出更好的判定。

在2023年季後賽勇士與國王的系列賽中，格林用腳狠狠地踩踏倒在地上的國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），後被判為二級惡意犯規，NBA對他實施禁賽1場的處分，並明確提到了他過往的惡行。幾個月後，格林又再度做出爭議性的動作，在與灰狼隊的比賽中，他對戈貝爾（Rudy Gobert）使出「鎖喉功」，將普通的衝突事件上升至頭條新聞，NBA官方也以「升級」衝突為由對他處以禁賽5場的處罰。

除了先前提過的布魯克斯、艾倫、史馬特、保羅和格林之外，該排行榜其他球員分別是雷霆隊多特（Luguentz Dort）、活塞隊史都華（Isaiah Stewart）、76人隊安比德（Joel Embiid）、鵜鶘隊艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、華格納（Moritz Wagner）。

Draymond Green

