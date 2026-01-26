NBA／雷納德上半場爆發率隊痛宰籃網 快艇近9戰豪取8勝

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德。 路透社
洛杉磯快艇在主場展現壓倒性火力，雷納德（Kawhi Leonard）上半場就攻下全場28分中的21分，帶領快艇在第二節一度建立多達38分的巨大領先，最終以126比89大勝籃網，延續近期火燙狀態。

雷納德從比賽開局就掌控節奏，首節快艇便迅速拉開差距，第二節更是全面輾壓對手，半場打完已經拉開68比37領先。這也是快艇近年在主場對戰籃網的又一場懸殊勝利，兩隊在2025年1月15日同樣於洛城交手時，快艇曾以126比67狂勝59分，那也是球隊史上唯一一場至少50分差的勝利。

哈登（James Harden）此役貢獻19分8助攻6籃板，柯林斯（John Collins）挹注18分，米勒（Jordan Miller）也有16分進帳，祖巴茲（Ivica Zubac）則繳出11分、10籃板的雙十表現。

開季表現跌入谷底的快艇，自12月21日以來不斷急起直追，在18場比賽中豪取15勝，近9場比賽豪取8勝目前穩住西區第10名席次，領先灰熊達2場勝差但，仍落後拓荒者1.5場

籃網整體進攻效率低迷，上半場投籃命中率僅28%，全場也只有34%，三分球更是43投僅9中。籃網吞下4連敗，近11場輸掉10場，最近15戰更是苦吞13敗。

