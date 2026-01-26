NBA／勇士接連傳傷情 柯瑞談膝蓋怪病：這感覺從沒出現過

儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在今日對灰狼比賽帶傷上陣，他仍依舊拿下全隊最高的26分，幫助勇士111：85大勝灰狼。柯瑞也在賽後談到自己的膝蓋傷勢，他表示這次的傷勢「感覺以前從來沒出現過」，當被問到明日與灰狼的二番戰能否順利上場時，柯瑞並沒有給出肯定答覆。

在今天賽前，柯瑞的出賽狀態為「出戰成疑」，因為在上週五勇士115：123輸給獨行俠的比賽後，他因右膝痠痛，讓他感到不適。然而，今天對灰狼比賽，柯瑞最終還是決定上場，即便在比賽中，他也多次被拍到走路一瘸一拐的跡象，這對勇士球迷來說是個令人擔憂的消息。

Stephen Curry (knee) off injury report Sunday https://t.co/ffwpmNeS0p via @ChrisSchommer1 #DubNation — FantasyPros (@FantasyProsNBA) 2026年1月25日

柯瑞在賽後記者會上談到了他的膝蓋問題，當被問到是否計劃在明日出戰時，他回答道：「如果一切順利的話，我可以出戰。而且考慮到前一晚的恢復情況，我上場時間並不算長，所以希望我能有很好的恢復。」

不過柯瑞這次的膝傷仍有隱患在，據他本人的說法，他認為這次的傷勢非比尋常，他說：「昨天我們來訓練的時候，我的膝蓋突然有點不舒服，感覺很奇怪。我之前也有些小毛病，比如股四頭肌什麼的，但這次的感覺以前從來沒出現過。所以，我利用休息日好好休息了一天，希望能夠繼續保持下去。」

本場比賽，柯瑞僅上場不到30分鐘，全場18投7中，包含3顆三分球，高效率得到26分、2籃板、7助攻、4抄截，整體投籃命中率38.9%、三分球命中率 30.0%。

巴特勒在先前勇士對熱火一役遭遇膝蓋嚴重傷勢，後宣告賽季報銷。 路透社

除了柯瑞有傷勢困擾，勇士另一名前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）也同樣遭遇膝蓋傷病，他同樣是在對獨行俠的比賽時受傷，比賽隔天，他接受核磁共振顯示左膝有骨挫傷和高血壓，將在未來幾天接受複查。

勇士三巨頭之一的巴特勒（Jimmy Butler）也在先前因右膝前十字韌帶撕裂而導致賽季報銷，對於勇士來說。對於勇士球團來說，眼下最重要的是確保陣中其他球星都能保持健康打完整季，倘若柯瑞因此傷長期缺陣，那麼勇士今年的季後賽之路恐將提前終結。