NBA／奎克利雙十領軍助暴龍險勝 雷霆本季第3次吞下連敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
奎克利雙十表現。 路透社
靠著奎克利（Immanuel Quickley）繳出23分、11籃板的雙十表現，作客的暴龍以103比101險勝聯盟龍頭雷霆，收下4連勝。

巴瑞特（R.J. Barrett）攻下14分，巴恩斯（Scottie Barnes）10分10籃板，攻守兩端都扮演要角。暴龍全隊共6人得分達雙位數，且上場9人之中有多達8人至少拿到9分，攻勢綿密。

暴龍上半場掌控節奏，以64比60領先進入中場休息，成功將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）限制在5投2中僅拿9分的表現。第三節亞歷山大開始加快進攻節奏，單節攻下12分，一次切入上籃讓雷霆以68比66超前，在該節結束時取得81比79的領先。

比賽末段進入白熱化，第四節進入最後關鍵時刻，暴龍以101比99領先時，巴恩斯成功封阻霍姆葛倫（Chet Holmgren）的跳投，暴龍隨即搶下關鍵籃板。終場前13秒，暴龍後衛希德（Jamal Shead）兩罰不中一度讓局勢緊張，但球隊仍把籃板控制住，隨後奎克利再度站上罰球線，在剩下8.2秒時穩穩命中兩罰，替暴龍拉開安全差距。

以關鍵時刻表現聞名、同時也是現任聯盟MVP的亞歷山大，此役末節僅拿下3分，整節只出手1次，未能再次上演招牌的致勝表現。雷霆在前一戰主場意外敗給溜馬後，此戰再度吞敗，本季第3次吞下連敗，也是第4場主場失利。

亞歷山大全場11投8中，拿下24分，將個人連續至少20分的場次推進到117場，持續朝歷史紀錄邁進。

多特（Lu Dort）繳出生涯本季新高的19分，威廉斯（Kenrich Williams）挹注15分，霍姆葛倫也有11分、10籃板的雙十成績。

雷霆此役人手吃緊，先發的J.威廉斯（Jalen Williams）與哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）因傷缺陣，替補射手米契爾（Ajay Mitchell）同樣未能上場，比賽中華勒斯（Cason Wallace）還因左腹股溝不適提前退場。

