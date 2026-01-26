NBA／我與明尼蘇達人民站在一起 前狼王打破沉默聲援ICE事件

日前美國移民和海關執法局（ICE）特工在明尼蘇達州阿波利斯市，因不當執法殺害平民普雷蒂（Alex Pretti）和古德（Renee Good），全美各地也隨即爆發一連串反ICE的抗爭示威浪潮，而效力於NBA紐約尼克隊明星中鋒「前狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）也在稍早打破沉默，在個人社群媒體為此事件發聲。

在社群媒體X上，唐斯向受害者家屬和阿波利斯市市民表達了慰問，他也呼籲追究參與致命槍擊事件的執法人員的責任，唐斯今日在貼文中寫下：「雙城和明尼蘇達州正在發生的事情令人心碎，這些事件奪去了生命，也讓無數家庭支離破碎，我們必須呼籲追究責任，提高透明度，並保護所有人的權益。此刻，我們必須誠實地反思我們真正的價值觀是什麼。我向普雷蒂和古德的家人致以最深切的慰問和祈禱。」

What is happening in the Twin Cities and the Great North Star State is heartbreaking to witness. These events have cost lives and shaken families — and we must call for accountability, transparency, and protections for all people. This moment demands that we reflect honestly on… — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 2026年1月26日

此外，唐斯還在貼文中最後一段補上一句讓人感動至極的言詞，「我與明尼蘇達州人民站在一起。」以此宣示他悍衛該州人民的決心。

除了唐斯外，還有另一位NBA球星也和他一同打破沉默，站出來為ICE事件的受害者家屬發聲。溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在昨日普雷蒂槍擊身亡事件事發不久後，也在個人社群媒體上發文，稱普雷蒂是被「謀殺的」。據了解，哈利伯頓是首批站出來聲援此事件的運動員。

至於唐斯與明尼蘇達州的淵源，可以追溯自2015年選秀會，當時唐斯被明尼蘇達灰狼隊以狀元簽選中後，此後為灰狼隊效力了多達九個賽季，直到2024年，他被交易至紐約尼克隊。在唐斯效力灰狼期間，除新秀年外，他每個賽季場均得分都可以貢獻在平均20分以上，是灰狼陣中最穩定的得分火力來源。

Alex Pretti was murdered. — Tyrese Haliburton (@Hali) 2026年1月25日