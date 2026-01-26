NBA／太陽後場傷兵連環 布克右腳踝扭傷至少缺陣一周
先前對老鷹一戰不慎扭傷右腳踝的布克（Devin Booker），在經過檢查後，預計至少缺席一周，屆時會再重新評估傷勢狀況。他與再次受傷的格林同時缺席，勢必讓太陽後場戰力又一次面臨考驗。
布克目前場均可以攻下25.4分、6.2助攻，他在對老鷹第三節的一次進攻回合中，不慎踩到老鷹中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）的腳直接痛到倒地，隨即被迫退場治療。賽後檢查確認為右腳踝扭傷，醫療團隊已安排至少一周的休養期。
同場比賽中，後衛格林（Jalen Green）也再度出現傷勢狀況。格林在因傷缺席33場後剛復出第2戰，卻又拉傷右腿後側肌群。所幸賽後他走路時並未明顯跛行，太陽方面表示，希望這次不會是長期傷勢，將持續觀察。
對於布克的傷勢狀況，太陽教練團表示：「我們會非常謹慎處理他的復健進度，確保完全恢復後再回到場上。這個階段最重要的是球員健康，而不是勉強出賽。」
在今天主場迎戰熱火之前，太陽暫居西區第6，但僅領先後面的灰狼半場勝差，隨時都有可能跌出前6名安全席次。
