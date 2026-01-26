NBA／那是假新聞！「富保羅」駁斥獨行俠交易明星中鋒謠言

先前曾有美媒報導稱，知名經紀人「富保羅」保羅（Rich Paul）曾在暗中推動達拉斯獨行俠交易明星中鋒「AD」戴維斯（Anthony Davis）。不過，保羅本人則是在近期節目上公開闢謠，他否認了有關他正在推動獨行俠交易戴維斯的報導，並稱那些報導是「假新聞」。

《ESPN》的記者麥克馬洪（Tim MacMahon）曾撰文指出，保羅在交易截止日期前要求獨行俠球團與戴維斯達成交易協議，因為這位知名經紀人認為，對於這位即將面臨續約的32歲球星來說，離開達拉斯是最好的選擇。

知名體育經紀人保羅。 路透社

在保羅與凱勒曼（Max Kellerman）共同主持的最新一期《Game Over》節目中，保羅駁斥了近期的交易謠言，他說：「我知道他們說了什麼，那件事是被匯總起來的，這就是網路的力量。如果你想知道為什麼我要開節目，這就是部分原因。但事實是，那是假新聞。當一個球員在隊裡的時候，你不會希望他為了轉會而轉會。如果一個球員在現在的地方過得很開心，那就太好了。你要關心球員的家庭，關心他們的福祉，關心他們是否快樂。」

Rich Paul denies reports that he has demanded the Mavericks to trade Anthony Davis



“If you’re wondering why Rich Paul has a podcast, this is part of the reason why… The reality of it is, that’s fake news.”



(h/t @NBA__Courtside)pic.twitter.com/BbaqNdsSm2 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 2026年1月25日

「從商業角度來看，你當然希望球員能拿到應得的薪水。我真的不在乎錢從哪裡來，哪怕是NBA第31支球隊的錢，我都無所謂。只要我的球員能拿到應得的薪水，我就心滿意足了。」保羅補充道。

戴維斯在下個賽季（2026-27賽季）的薪資為5850萬美元，並且在2027-28賽季擁有價值6280萬美元的球員選項，他在今年休賽季期間有望獲得續約。此外，根據最新消息指出，由於戴維斯因手傷將至少缺席到3月過後，因此，各隊對他的交易興趣已大幅減低，先前傳出對他有興趣的老鷹隊和暴龍隊都不再願意追逐他。