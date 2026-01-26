快訊

NBA／回到曾待了7年的家 唐西奇笑稱還是會不小心走錯休息室

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人超級巨星唐西奇。 美聯社
湖人隊巨星唐西奇（Luka Doncic）昨日回到老東家獨行俠主場美國航空中心（American Airlines Center）作戰，並最終帶領球隊116：110贏球。砍下全場最高33分的他，在賽後採訪時，還透露一則讓人哭笑不得的消息，唐西奇稱他在中場休息時意外地走向了獨行俠隊的休息室，他開玩笑表示，在達拉斯待了7年半，有些舊習慣還是很難改掉。

唐西奇在本場比賽上場39分鐘，猛砍33分、8籃板、11助攻，外帶3顆三分彈，此外，他還在比賽過程締造「史上最年輕轟進1500記三分」的紀錄。

除了在球場上的神勇表現，唐西奇在中場休息時刻，還出現了一個有趣的插曲，由於一時疏忽，或者是出於習慣，唐西奇在中場時徑直走向了獨行俠隊的休息室，而不是客隊的湖人休息室。隨後，他很快意識到自己的錯誤，並返回了自家休息室。

唐西奇賽後在接受《Inside the NBA》節目採訪時笑著說道：「今天中場休息的時候，我走錯了通道，去了獨行俠的球員通道，我當時有點迷路了。」他還補充說，在他第一次代表湖人隊回到美航中心球場比賽時，他也犯過同樣的錯誤。這代表他已經不是第一次走錯休息室。

唐西奇是在大約一年前從獨行俠隊被交易到洛杉磯湖人隊，當時這則交易案震驚全聯盟，就連唐西奇本人亦是如此，他曾坦言接到交易電話的當下，他甚至「還把手機砸爛」，以表達極度的憤怒與不滿。儘管他現在似乎已經逐漸適應在洛杉磯的生活，並逐漸成長為紫金軍團的下個門面，但他仍然保留著過去在達拉斯時期養成的一些習慣，畢竟對他而言，這裡曾是他待了7年半的「家」。

