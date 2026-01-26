NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士賞灰狼5連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111：85輕取灰狼隊，賞給對手5連敗。

勇士近期傷兵不斷，先是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季報銷，接著庫明加（Jonathan Kuminga）前一場碰獨行俠隊時傷到膝蓋，球團今天宣布他左膝挫傷，未來幾天將重新評估狀況。

就連柯瑞今天賽前都因膝蓋痠痛出賽成疑，結果他不但出賽，還轟下全隊最高26分，加上7助攻和4抄截，帶動團隊締造本季新高的20次抄截。灰狼今天團隊出現25次失誤，讓勇士透過失誤就轉換成25分，也讓灰狼本季首度得分沒超過三位數。

勇士三節打完就拉開領先，柯瑞第四節尾聲就提前離場；他走向選手通道前還被鏡頭捕捉，為場邊球迷簽名、擊掌。

明尼蘇達日前發生37歲男子普雷蒂（Alex Pretti）遭射殺事件，讓勇士和灰狼原本昨天要進行的交手延期，今天賽前全場為普雷蒂默哀，氣氛哀戚。

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天仍轟下32分外帶11籃板，但團隊命中率不到4成，第一節和第三節得分都不到20分，寫下2021年11月碰快艇隊84：104落敗後的最低得分。