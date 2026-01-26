快訊

不是什麼都能裝 這8種東西長時間放夾鏈袋保存反而壞更快

北海道早餐店播台灣電視台被出征！老闆傻眼不退讓 回應讓網大炸鍋

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士賞灰狼5連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111：85輕取灰狼隊，賞給對手5連敗。

勇士近期傷兵不斷，先是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季報銷，接著庫明加（Jonathan Kuminga）前一場碰獨行俠隊時傷到膝蓋，球團今天宣布他左膝挫傷，未來幾天將重新評估狀況。

就連柯瑞今天賽前都因膝蓋痠痛出賽成疑，結果他不但出賽，還轟下全隊最高26分，加上7助攻和4抄截，帶動團隊締造本季新高的20次抄截。灰狼今天團隊出現25次失誤，讓勇士透過失誤就轉換成25分，也讓灰狼本季首度得分沒超過三位數。

勇士三節打完就拉開領先，柯瑞第四節尾聲就提前離場；他走向選手通道前還被鏡頭捕捉，為場邊球迷簽名、擊掌。

明尼蘇達日前發生37歲男子普雷蒂（Alex Pretti）遭射殺事件，讓勇士和灰狼原本昨天要進行的交手延期，今天賽前全場為普雷蒂默哀，氣氛哀戚。

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天仍轟下32分外帶11籃板，但團隊命中率不到4成，第一節和第三節得分都不到20分，寫下2021年11月碰快艇隊84：104落敗後的最低得分。

延伸閱讀

NBA／巴特勒倒下仍有信心 柯瑞：只要我上場就有機會贏球！

NBA／柯瑞轟38分正負值-24 柯爾喊詭異：他不在我們打比較好

NBA／柯瑞8記三分球38分白忙一場 勇士傷庫明加不敵獨行俠

柯瑞世代結束！巴特勒報銷勇士迎「黑暗時代」只是時間問題

相關新聞

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

第三節僅拿14分，湖人隊今天第四節從最多15分落後逆轉，在唐西奇（Luka Dončić）33分、8籃板、11助攻領軍下...

NBA／羅斯1號球衣正式退役！感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

在今日公牛對塞爾蒂克賽後，公牛隊為昔日當家球星、現已退役的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉行球衣退休儀式，他的1號球衣自此將永遠懸掛在公牛主場聯合中心球館的頂端。稍早兩位前公牛傳奇球星喬

NBA／柯瑞轟26分提前離場 勇士賞灰狼5連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下26分、7助攻，助隊第三節打出38：17的海嘯攻勢，最終以111...

NBA／冬季風暴侵襲美國 金塊灰熊、獨行俠公鹿之戰延期

美國正遭強烈冬季風暴侵襲，NBA兩場比賽因此延期，原本今天要舉行的金塊隊和灰熊隊之戰，以及獨行俠隊和公鹿隊的交手都將延後...

NBA／國際球員最大「黑粉」？ 狼王砲轟：他們把假摔帶進比賽

近幾年，聯盟國際球員的地位和實力逐步攀升，其中代表球星像是唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人，甚至到了足

NBA／黃蜂二當家成多支球隊瘋搶目標 本人親自回應去留意願

現年27歲的新生代前鋒「小喬」布里吉斯（Miles Bridges）自2018年加入黃蜂以來，便被視為是重要的建隊基石，隊中地位僅次於當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）。不過由於今年新秀克努佩爾

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。